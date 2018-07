Pologne: deux touristes sont accusés d'avoir volé des briques sur le site d'Auschwitz

Deux touristes hongrois ont été condamnés à une amende et une peine de prison avec sursis après avoir tenté de voler des briques dans les ruines d'un crematorium sur le site de l'ancien camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau, a annoncé dimanche la police.

La femme de 30 ans et l'homme de 36 ans ont été surpris samedi par un autre couple de touristes étrangers qui les ont vus en train de mettre les briques dans un sac. Ce couple a prévenu le service de sécurité.

"L'homme et la femme ont été accusés de vol d'un bien culturel. Ils ont tous les deux avoué avoir mal agi", a déclaré un porte-parole de la police régionale, Mateusz Drwal.

"Ils ont expliqué qu'ils voulaient ramener un souvenir et qu'ils ne réalisaient pas les conséquences de leurs actes", a-t-il déclaré à l'agence de presse polonaise PAP.

Les Hongrois ont chacun été condamnés à une amende de 1.500 zloty (400 dollars, 350 euros) et une peine de prison avec sursis d'un an.

Auschwitz-Birkenau est devenu un symbole de l'extermination des juifs par le régime nazi. Un million de juifs ont trouvé la mort dans ce camp entre 1940 et 1945. Plus de 100.000 autres détenus, dont des Polonais non juifs, des Roms, des prisonniers soviétiques et des résistants y ont également péri.