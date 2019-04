Les conducteurs de voitures à essence construites avant 2006 et de véhicules diesel construits avant 2015 devront débourser 12,50 livres par jour pour entrer dans cette zone - © Ben STANSALL

Pollution: une "zone à ultra basse émission" entre en vigueur à Londres - JT 19h30 - 08/04/2019 Les conducteurs de véhicules vieux et polluants doivent désormais s'acquitter d'une nouvelle taxe s'ils veulent rouler dans le centre de Londres, avec l'entrée en vigueur lundi d'une zone à ultra basse émission (Ulez). Les conducteurs de voitures à essence construites avant 2006 et de véhicules diesel construits avant 2015 devront débourser 12,50 livres (14,50 euros) par jour pour entrer dans cette zone. Pour les camions et cars, il leur faudra payer 100 livres (116 euros) par jour. Les taxis sont eux exemptés. A partir d'octobre 2021, la zone "Ulez" sera étendue à l'ensemble de la ville.