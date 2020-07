Pollution : les bateaux de croisière à nouveau pointés du doigt

Bateaux de croisière : palaces polluants - JT 19h30 - 25/03/2018 Il s'agit du plus gros paquebot de croisière jamais construit ! Le Symphony of the Seas a levé l'ancre hier. Il mesure 362 mètres de long et peut accueillir, tenez-vous bien, plus de 8000 personnes à bord. Une ville flottante qui a coûté la bagatelle d'un milliard d'euros.