Pollution chimique autour de l’ancienne usine 3M à Zwijndrecht : la consommation d’œufs et de légumes déconseillée

Le gouvernement flamand s’est réuni en urgence lundi pour évoquer l’énorme pollution découverte sur le site de l’ancienne usine chimique 3M, à Zwijndrecht, près d’Anvers. Cette usine est fermée depuis plusieurs années. La pollution était semble-t-il connue des services compétents mais les différents ministres de l’Environnement flamands depuis 10 ans, n’ont jamais réagi.

Cette fois, le gouvernement Jambon annonce une première série de mesures. Dans un rayon d’un kilomètre et demi de l’ancienne usine, il est désormais déconseillé de consommer les légumes surtout pour les jeunes enfants et les femmes enceintes. Il est déconseillé aussi de consommer de l’eau de sources locales, d’utiliser le compost, etc.

Il est même recommandé de limiter la consommation d’œufs de poule d’élevages locaux, jusqu’à à 10 km. Cela concerne alors des centaines de milliers d’habitants.

Mais cette pollution non gérée infeste la région depuis près de 20 ans. Quiconque habite dans une zone de 3 kilomètres autour du site et est âgé de 12 ans ou plus, pourra s’inscrire volontairement pour un prélèvement sanguin. Les autorités flamandes organiseront cela concrètement dans les prochains jours. Ce scandale sanitaire n’en est sans doute qu’à ses débuts.