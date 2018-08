Pollution aux abords des écoles : Test-achats veut des normes plus strictes

" Instaurer des normes de basse émission près des écoles, interdire de laisser le contact allumé dans une voiture en stationnement… " Pour Jean-Philippe Ducart, le porte-parole de Test-achats, il faut instaurer des règles plus sévères pour protéger les enfants et leurs parents des émissions de particules fines. Au printemps dernier, l’association de défense des consommateurs a mené une enquête dans 3 villes pour mesurer l’exposition des enfants aux gaz d’échappement : Bruxelles, Namur et Gand ont été sondées au travers de 3 familles.

Personne n’est épargné, même à la campagne

Denis et ses enfants ont participé à l’expérience de Test-achats. Pendant quatre semaines, ils ont effectué le trajet entre le domicile et l’école équipés d’un appareil de mesure. En fonction de l’exposition, l’appareil affichait 3 couleurs : vert quand l’air était acceptable, orange quand la qualité était jugée moyenne et rouge quand les normes officielles étaient dépassées. Dans leur quartier résidentiel proche de Namur, le voyant rouge s’allumait souvent, principalement à l’approche de l’école : " Dans cette côte totalement embouteillée à l’heure de pointe, c’était toujours rouge ! " explique Denis Hanse, le père de famille. Pourtant, l’établissement est installé en plein village, mais à l'heure de pointe entre 8 heures et 8 heures 30, l’air est de très mauvaise qualité.

" Il faut fixer des règles plus sévères "

Test-achats rappelle que les particules fines sont responsables de nombreuses affections respiratoires chaque année. L’association souligne aussi que l’Europe autorise la présence de particules fines dans l’air à 25 mg/m³ par an. L’Organisation mondiale de la santé préconise pourtant de les limiter à 10 mg/m³ par an !