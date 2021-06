Pollution au PFOS en Flandre : qu’en est-il en Wallonie ?

Il y a d’abord eu l’usine 3M tout est parti de là. Mais, depuis, il y a le Lobroekdok à Anvers, Willebroek (près d’une ancienne usine à papier), Malines (près d’une ancienne caserne de pompiers), Kleine Brogel (la base militaire notamment utilisée pour des exercices catastrophe)… La liste des lieux contaminés au PFOS (sulfonate de perfluorooctane) ne cesse de s’allonger, en Flandre.

Mais qu’en est-il en Wallonie ? Cette substance chimique se retrouve dans un large éventail de produits industriels et elle est par ailleurs très persistante. Elle s’accumule dans l’environnement, peut donc contaminer les sols et l’eau. Pourquoi serait-elle présente en Flandre et pas dans le sud du pays ?

Un cadastre des entreprises susceptibles de présenter un risque

D’après la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier, qui intervenait hier en commission au Parlement, il n’y a pas d’équivalent de l’usine 3M en Wallonie. Il n’y a pas d’usine de production de PFOS, il ne peut donc y avoir que de la pollution plus indirecte.

La ministre a demandé à son administration (en collaboration avec la SPAQUE et l’ISSEP) de réaliser un cadastre de toutes les sociétés qui seraient susceptibles de présenter un risque, en se basant sur leur permis d’environnement. Les résultats sont en principe encore attendus ce mercredi. D’éventuels contrôles pourraient ensuite être réalisés, si cela s’avère nécessaire.

Les mousses anti-incendie

L’administration doit aussi se pencher sur les mousses anti-incendie. Les mousses contenant des PFOS sont interdites à la vente depuis 2002 mais leur utilisation a pu continuer. Si nécessaire, les gouverneurs (compétents en matière d’incendie) seront contactés.

Le commandant Marc Gilbert, ex-président de la fédération royale des corps de sapeurs pompiers de Belgique explique : “Ce sont des produits que l’on utilise pour étouffer les feux d’hydrocarbure, donc ce ne sont pas des produits qu’on utilise tous les jours. Mais c’est vrai qu’on peut les utiliser pour des feux dans une pompe à essence par exemple, ou pour des entreprises chimiques, et qu’on les utilise aussi dans le cadre d’exercices catastrophe. ”

Un biomonitoring de la population wallonne

Au niveau de l’impact sur la santé, la ministre de l’Environnement signale qu’un biomonitoring de la population wallonne a débuté il y a quelques mois. Il s’agit d’évaluer la quantité de différents polluants environnementaux dans le corps, via des analyses sanguines notamment.

“La première phase de tests, précise-t-elle, mesure des traces de polluants comme les métaux, certains PCB, des pesticides, le glyphosate, des bisphénols. Certains de ces produits peuvent donc être des perturbateurs endocriniens. Des analyses plus spécifiques de certains PFAS (famille de composés chimiques dont fait partie le PFOS, ndlr) sont incluses dans la seconde phase, qui est en cours”. Les résultats de la première phase sont attendus à l’automne.

Les sols

Concernant les sols, le cabinet de la ministre signale que quelques analyses ont été réalisées dans le cadre de projet de recherche et développement. Mais du côté de la SPAQUE (Société publique d’aide à la qualité de l’environnement), l’organisme wallon spécialisé dans le traitement des sols pollués, le porte-parole Jean-Frédérick Deliège explique : “On n’a pas encore trouvé de PFOS parce qu’on ne les cherchait pas. D’une part ce sont des analyses qui coûtent très cher, et d’autre part ce sont des polluants qui ne sont pas normés.”

Autrement dit, le PFOS ne se retrouve pas dans la liste des substances reprise dans le décret relatif à l’assainissement des sols. “On n’en parle pas, du coup il n’y a pas de norme, pas de référence”.

Mais cela a changé récemment, précise Jean-Frédérick Deliège. “Suite à un incendie à Dour, dans lequel d’importantes quantités de mousse anti-incendie ont été utilisées, l’administration a demandé au groupe de travail qui s’occupe justement des polluants non normés d’établir des valeurs limites pour le PFOS. Donc on dispose maintenant de normes.”

La toxicité du PFOS, et des PFAS, est connue depuis longtemps. Les autorités ont, semble-t-il, tardé à réagir ici comme ailleurs. Le cabinet précise pourtant qu’ils sont classés POPs (polluants organiques persistants) et font l’objet de recherches et d’investigations depuis cinq ans.

L’eau

La présence de PFOS dans l’eau a déjà été plus investiguée. Elle est analysée depuis 2017, via leur présence chez les poissons qui sont des sortes de capteurs de polluants.

Les résultats pour 2020 ne sont pas encore disponibles mais jusque-là, dix dépassements des normes ont déjà été observés (sur 352 masses d’eau en Wallonie). Les concentrations les plus importantes (deux à trois fois la norme) ont été observées dans le Mosbeux à Trooz, dans la Wiltz à Wardin, et dans le Hain à Tubize. Plusieurs autres recherches sont en cours.