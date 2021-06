Pollution à Zwijndrecht au voisinage de l’usine 3M : les PFOS c’est quoi ? Quels sont les risques ?

Ce sont des produits chimiques extrêmement persistants, certains disent même qu’ils sont éternels aussi bien dans l’environnement que dans notre organisme. Lorsque nous sommes contaminés, nous ne pouvons pas nous en débarrasser, ils s’accumulent.

Mais le principal danger de ces substances, c’est qu’ils sont des perturbateurs endocriniens. Ce sont des produits qui vont entraîner un dysfonctionnement de nos systèmes hormonaux.

Corinne Charlier, Directrice du laboratoire de Toxicologie au CHU de Liège prévient : "La liste est longue. Les conséquences dans le domaine sexuel vont de l’hypofertilité à la malformation du système génital chez le petit garçon en passant par la puberté précoce chez la petite fille ou l’endométriose chez la femme. Dans le domaine métabolique, ce sont les diabètes de type 2, l’obésité chez les jeunes enfants voire le mauvais fonctionnement du système thyroïdien."

Mais les PFOS ont aussi des répercussions sur les pathologies autour de l’autisme et de ses troubles neurologiques, et l’hyperactivité. Et ce n’est pas tout. "Il y a de plus en plus de perturbations de notre système immunologique. Les Perfluorés pourraient diminuer notre réponse aux vaccins et conduire à un déficit de notre système immunitaire si on y est exposé dès la petite enfance" confirme notre experte.