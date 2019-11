Pollution à New Delhi: la situation s'améliore mais l'air reste nocif

La haute instance judiciaire a ordonné aux États voisins du Penjab, d’Haryana et d’Uttar Pradesh de faire cesser les brûlis agricoles dans leurs campagnes, qui contribuent en grande partie au "smog" de Delhi. Des images satellite de la Nasa montrent des milliers de feux brûlant dans le nord-ouest de l’Inde ces 48 dernières heures.

Comme chaque année à cette période, la Cour suprême a fustigé l’inaction des autorités et leur a ordonné de prendre des mesures immédiates contre la pollution : "les gens sont en train de mourir, cela ne peut pas se produire dans un pays civilisé", s’est insurgé un panel de juges.

Malgré cette baisse notable, une telle pollution est bien au-delà des seuils recommandés pour la santé et suffirait à mettre à l’arrêt n’importe quelle autre ville du monde. L’Organisation mondiale pour la santé (OMS) recommande de ne pas dépasser une concentration de 25 en moyenne journalière. Dans la mégapole indienne, les écoles restaient fermées et les chantiers arrêtés mardi.

Le renforcement des vents permettait mardi une amélioration de la situation à New Delhi, mais la qualité de l’air reste toutefois exécrable et néfaste pour la santé des vingt millions d’habitants de la capitale indienne, qui toussent depuis plusieurs jours.

"État d'urgence sanitaire": New Delhi continue de tousser dans une pollution asphyxiante - © SAJJAD HUSSAIN - AFP

A cause des brûlis agricoles

Cette technique, illégale, permet aux agriculteurs de nettoyer leurs champs à moindre coût des résidus de la récolte du riz pour pouvoir semer la culture suivante. Les images satellite de la Nasa montrent des milliers de feux actifs ces derniers jours dans l’État du Penjab, au nord-ouest de la capitale.

Chaque année au début de l’hiver, une conjonction de facteurs naturels (froid, vents faibles…) et humains (brûlis agricoles, émissions industrielles et automobiles, feux pour se réchauffer…) transforme New Delhi en "chambre à gaz", une expression fréquemment utilisée par ses dirigeants. Le brouillard de pollution était si dense dimanche qu’une quarantaine d’avions ont dû être détournés de l’aéroport de la capitale, des centaines de vols ont été retardés.