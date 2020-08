Pollution à l'île Maurice: des experts japonais sont en route pour contribuer à la lutte contre la marée noire

Une nouvelle équipe d'experts japonais est partie mercredi pour l'île Maurice, transportant avec elle un matériau absorbant spécial, afin de participer aux efforts de dépollution après la fuite d'un millier de tonnes de fioul d'un bateau nippon échoué depuis fin juillet.

"La fuite d'hydrocarbures du navire échoué a causé un grave préjudice à la population de l'île Maurice, dont l'économie dépend largement de son magnifique océan et du tourisme", a déclaré aux journalistes avant le départ Yukihiro Haisa, un responsable du ministère de l'Environnement japonais, qui s'est dit "bouleversé".

Six membres de l'équipe doivent gagner l'île Maurice depuis le Japon, et seront rejoints sur place par le chef du groupe venu de New York.

Le responsable a ajouté que les autorités mauriciennes avaient demandé à ce que l'équipe évalue les dommages du carburant échappé du MV Wakashio sur les récifs de corail.

Le vraquier, dont le propriétaire et l'armateur sont japonais, s'était échoué le 25 juillet sur un récif à la Pointe d'Esny, au sud-est de l'île Maurice, avec 3.800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel à bord.

Entre 800 et 1.000 tonnes de fioul se sont échappées de ses flancs éventrés et ont souillé les côtes, notamment des espaces protégés abritant des forêts de mangrove et des espèces menacées.

"Nous voulons utiliser notre savoir-faire technique pour participer aux efforts de dépollution", a déclaré Noriaki Sakaguchi, un expert environnemental de l'Agence de coopération internationale du Japon (Jica).

"La récupération d'un écosystème endommagé prend très longtemps", a-t-il ajouté.

L'équipe transporte avec elle 20 caisses d'un produit spécial, une quantité capable d'absorber au total jusqu'à 1.200 litres de pétrole.