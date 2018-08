Policier abattu à Spa: les deux personnes qui accompagnaient le suspect interceptées aux Pays-Bas

Les deux personnes qui accompagnaient le suspect du meurtre d'un policier à Spa ce week-end ont pu être identifiées et interceptées aux Pays-Bas. Elles ont été privées de liberté et une procédure d’entraide judiciaire est actuellement en cours avec les Pays-Bas.

Plus tôt ce lundi, les deux témoins recherchés dans le cadre de ce meurtre se sont présentés à la police, a indiqué cette dernière lundi sur Twitter. Leurs déclarations seront confrontées aux différents éléments qui ont été et sont recueillis dans le cadre de l'enquête.

Amaury Delrez, 38 ans, a été tué d'une balle dans la tête dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'il procédait avec un collègue à un contrôle. Cinq clients étaient à bord du taxi contrôlé au moment du drame. Trois d'entre eux sont directement impliqués dans les faits et avaient embarqué peu avant les coups de feu. "Deux autres clients, qui avaient été pris en charge par le même taxi à Francorchamps une demi-heure avant, étaient toujours présents dans le taxi au moment des faits", précise la police.

Le suspect interpellé dimanche

Un premier suspect d'origine néerlandaise avait déjà été interpellé dimanche en matinée, mais il n'a pour l'instant pas donné beaucoup d'informations aux autorités et s'est contenté de répondre "je ne sais pas" aux questions posées. Son audition est toujours en cours et aucune information n'est disponible quant à la tenrur de ses déclarations. La juge d'instruction le recevra pendant la soirée et la délivrance ou non d'un mandat d'arrêt à sa charge sera communiquée ce mardi.

Ses collègues ont rendu hommage au policier décédé lundi matin en déposant des fleurs et des bougies sur le lieu du crime. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de messages ont été diffusés pour soutenir la famille et les amis de la victime.