Police : comment se sentent les futures recrues dans le contexte actuel ?

Après la polémique aux Etats-Unis à la suite de la mort de George Floyd ou encore les affrontements avec des casseurs en marge d'un grand rassemblement contre le racisme dernièrement à Bruxelles, comment se sentent les policiers et les futurs agents ?

" Prouver qu’il n’y a pas que des mauvais policiers sur terre "

Ambiance calme et studieuse dans les locaux à moitié vides, post- confinement oblige, de l’académie de police de Salzinnes en région namuroise.

Pour la plupart des élèves, le métier de policier est un rêve, mais c'est aussi une discipline fortement critiquée ces dernières semaines. Ceux que nous avons rencontrés veulent se détacher des comportements racistes, des situations de harcèlement ou encore des interventions trop musclées qui font la une de l’actualité. " Si on accuse les policiers d’être violents sur le terrain, j’aurai juste envie de prouver l’inverse et de faire mieux ", témoigne Valentin (aspirant policier). Sa congénère, Fiona, explique qu’elle est bien consciente de l’abus de pouvoir de certains policiers :"J’ai envie d’aller au bout de ma formation pour prouver à la population qu’il n’y a pas que des mauvais policiers sur terre ".

L’affaire Floyd, un coup dur pour l’image de la police

Même si l’affaire s'est déroulée aux Etats-Unis, la mort de Georges Floyd tué par un policier, est un coup dur pour l'image de marque des forces de l'ordre à travers le monde. Immobiliser un suspect en lui écrasant le cou à l'aide du genou est quelque chose de totalement proscrit pour ces jeunes : " C’est impardonnable. La méthode du policier était inadéquate car la personne se rendait et disait qu’elle ne savait plus respirer. Son cou a été coincé durant 8 minutes par le genou du policier alors qu’il y a d’autres techniques. Déplacer le genou sur l’omoplate aurait pu sauver une vie. C’est inacceptable pour un policier de négliger un détail pareil", témoigne Thomas (aspirant policier).

Garder son calme, recourir aux techniques enseignées et suivre les consignes, voilà entre autres, comment les policiers belges doivent respecter le code de conduite sur le terrain. Lors des affrontements récents en marge de la manifestation contre le racisme à Bruxelles, les forces de l'ordre seraient restées exemplaires malgré la détermination des casseurs. "C’est choquant de voir des citoyens se déchainer de cette manière sur la police. Mais il me semble qu’ils ont été professionnels malgré tout. Ils sont restés calmes et ont obéi aux ordres ", témoigne Hélène (aspirante policière).

L’autre visage de la police

Que dire du doute installé par la vidéo d’un journaliste malmené par la police lors de cette manifestation, ou du témoignage d’un jeune bruxellois qui dit avoir été frappé par des policiers sans raison ce jour-là ?

" Parfois quand je me lève le matin et que j’entends ce qu’il s’est passé sur le terrain, ça fait mal. Mais je ne suis pas là pour poser des diagnostics mais pour prendre du recul et faire en sorte que les jeunes qui sortent de nos académies soient des professionnels passionnés qui connaissent les procédures pour adapter les bonnes réponses pour venir en aide à la population sur le terrain. (…) Je ne veux pas de robocops dans mon institution", nous dit Raymond Drisket, le directeur de l’académie de police de Namur.