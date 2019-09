Polémique sur le retrait des vélos Jump à Molenbeek

Trop de vandalisme sur les vélos et des agressions sur des collaborateurs des vélos Jump, ce sont les motifs évoqués par la société américaine Uber, propriétaire de Jump, pour retirer ses vélos électriques des communes d’Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg et du quartier de Laeken. Faux répond Catherine Moureaux, la bourgmestre socialiste de Molenbeek, ajoutant : "S’il y a bien eu des dégradations, c’est avant tout pour des raisons commerciales qu’Uber se retire de ma commune.

Vandalisme : le vrai motif ?

Alors qu’en est-il vraiment ? Uber a lancé la location de vélos Jump en avril dernier. Le service a été étendu au mois de juin aux quatre communes en question. " Après une augmentation significative du nombre de vols et de diverses formes de vandalisme, nous avons décidé de suspendre temporairement nos activités dans certaines zones de Bruxelles ", ont déclaré les responsables d’Uber Belgique.

Des vols et dégradations confirmés par Caroline Vervaet, porte-parole de la zone de police de Bruxelles Ouest (Molenbeek, Berchem-Saint-Agathe, Ganshoren, Jette et Koekelberg). " Pour les cinq communes, depuis le mois d’avril, il y a eu 48 vols/vandalisme de vélos Jump. Il s’agit le plus souvent de dégradations pour éviter de payer l’utilisation des vélos électriques. 40 vélos ont été retrouvés par la police et ramenés chez Uber ".

La police confirme également l’agression d’un agent de maintenance d’Uber, dans la commune de Koekelberg.

Une polémique politique

L’affaire prend un tour politique. Pour Catherine Moureaux, bourgmestre socialiste de Molenbeek, Uber se retire exclusivement pour des motifs commerciaux : " Tout cela ressemble à une forme de capitalisme assez dure, où l’on choisit ses marchés commerciaux, où l’on interagit peu avec l’autorité publique. On délaisse facilement les quartiers, ce qui est l’inverse d’un service public ".

Les déclarations de Catherine Moureaux, au journal Le Soir et à BX1 ont fait réagir le MR. " C’est n’importe quoi, dit David Weytsman, député et chef de groupe MR/VLD à la ville de Bruxelles. " J’invite la bourgmestre de Molenbeek à sortir dans son quartier et voir qu’il y a de gros problèmes de vandalisme. C’est le cas dans tous les quartiers, contrairement à ce qu’elle dit, y compris à Laeken où j’habite. Si l’on ne fait pas ce constat, on ne pourra pas trouver de solution ".

Aujourd’hui, la bourgmestre socialiste tempère : " Je pense qu’il y a eu des vélos volés et des faits de violence, c’est certain. Mais quelques mois après son installation à Bruxelles, Uber se trouve confronté aux limites de son modèle. Ce n’est pas un modèle qui a pour ambition une couverture universelle avec un vélo pour tous. C’est un modèle qui a pour but premier la rentabilité ".

Un marché en difficulté

Les vélos en libre-service sont apparus récemment dans toutes les grandes villes du monde. Leur utilisation est simple. On peut prendre et déposer un vélo n’importe où, via une application. Mais le modèle économique n’est pas toujours viable. Les prix de location sont trop bas, le vandalisme est fréquent. Le coût des réparations et de remplacement des vélos est trop lourd à supporter pour les petites start-up. Trois mois à peine après son arrivée à Bruxelles, les vélos de la société GoBee. bike ont disparu. Même constat d’échec pour l’opérateur de scooters électriques Felyx. Installé fin juin à Bruxelles, il a cessé ses activités à cause, dit-il, du vandalisme.

Les vélos rouges de Jump sont arrivés sur le marché tardivement. Le géant américain Uber, en achetant Jump, entendait concurrencer les trottinettes électriques. En avril 2019, 500 vélos sont arrivés à Bruxelles. En juin, à la demande de l’échevin molenbeekois Jef Van Damme, Uber avait étendu sa flotte à Molenbeek.

Pari raté ? " Ils ont dit que c’était temporaire. C’est une façon de tirer la sonnette d’alarme. On doit se mettre autour de la table et trouver une solution ", déclare David Weytsman.

Catherine Moureaux " espère que rapidement le public sera capable de proposer des services semblables. Je constate que Villo fonctionne très bien et je pense que c’est le devoir du public d’investir dans des services utiles aux citoyens ".

En attendant, les utilisateurs d’un vélo Jump ne pourront plus terminer leur parcours sur le territoire des communes exclues. Ils s’exposent à une amende de 35 euros.