Polémique autour d'une start-up américaine qui propose de louer des chatons et chiots à la journée

Vous avez toujours rêvé d'avoir une boule de poil à la maison ? De câliner un bébé chat ou chien le soir devant la télévision, mais pas trop longtemps ? Alors l'offre de la start-up Rescuetime est faite pour vous. Cette entreprise a mis en place un service de location de chaton ou de chiots à la journée. Mais depuis plusieurs jours, elle est épinglée par la presse et ciblée par de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

"Accueillez un visiteur poilu chez vous ou au travail. Et si vous tombez amoureux, vous pouvez devenir sa maison pour toujours", est-il écrit sur la page d'accueil du site Rescuetime. Dorloter un chaton ou un chiot est une source de plaisir pour beaucoup. S'en occuper par contre, est parfois moins attrayant. Pour résoudre ce problème qui peut être un vrai dilemme avant une adoption, une société a créé un service de location d'animaux, une sorte d'essai avant de se lancer "pour de bon".

Pour 79 dollars, soit près de 70 euros, vous pouvez acquérir un petit félin ou son pendant canin pendant une journée. "Le parfait cadeau", mentionne le site. Mais pour les plus gourmands, d'autres offres sont aussi proposées pour les entreprises, sous forme d'abonnements. En payant 389 dollars, ce qui équivaut à environ 340 euros, vous pouvez recevoir la visite de trois chatons ou chiots "avec beaucoup d'amour à donner" et ce de manière hebdomadaire. Pour que l'expérience soit la moins contraignante, la start-up fourni aussi tout ce dont les animaux ont besoin, nourriture, litière, jeux, le client ne doit se soucier de rien, si ce n'est que la venue de ces bestioles colle à son emploi du temps.

Mais la mission de Rescuetime, mise au jour sur le site est de "trouver de nombreux foyers pour le plus grand nombre de chatons et de chiots abandonnés". La société met donc à disposition des animaux qui n'ont pas de foyer pour permettre aux clients d'adopter la boule de poil s'ils en ont envie. On pourrait donc comparer ce procédé à un test avant une adoption bien que rien n'indique que la "location" engage à une potentielle adoption.

Si les chatons et chiots ne vous suffisent plus, pas de panique. L'entreprise entend proposer prochainement à sa clientèle d'inclure d'autres animaux à leur offre comme des lapins, des porcelets ou encore des chèvres.

Un service épinglé par un site américain

Cette jeune entreprise n'a pas échappé à une journaliste du site américain The Next Web. Dans un article intitulé "S'il-vous-plaît, ne louez pas un chaton à cette horrible entreprise", elle attaque le site en démontrant que derrière l'ambition de sauvetage d'animaux abandonnés, cette initiative est en réalité une véritable honte pour ceux qui l'ont lancée. La rédactrice estime que ce type de service est en réalité horrible pour les animaux.

Elle présente aussi d'autres opportunités de sauver des animaux ou de tester de détenir un animal, comme par exemple, le pet-sittig, en gros, un baby-sitting animalier où, au lieu de garder un enfant de vos amis, vous gardez son chien ou son chat. Elle donne aussi l'exemple des bars à chats, qui existent aussi en Belgique, notamment à Liège, où l'on peut câliner des félins en sirotant un café.

Massivement partagé, la société en question a tenu à répondre. Dans une mise à jour de l'article, le site mentionne la réponse de la start-up : "Rescue Time a répondu que les animaux sont placés dans des maisons où la situation est favorable, contrairement à l'abri où ils sont quand ils ne sont pas en visite payée par les clients." Une réponse pas pour autant satisfaisante.