Poisson-lion : vedette des aquariums mais terreur des mers à combattre

Aussi appelé rascasse volante ou poisson scorpion, ce poisson zébré souvent de couleurs vives avec des épines et nageoires spectaculaires mais vénéneuses, est originaire des océans Indien et Pacifique. Il est désormais répandu de la Floride jusqu’aux côtes nord du Brésil.

"Le poisson-lion est beau, mais il faut le tuer", affirme Maria-Virginia Escalona, infirmière vénézuélienne et pêcheuse sous-marine amatrice, à propos de ce poisson vedette des aquariums qui prolifère de manière vertigineuse, mettant en péril l’écosystème des Caraïbes et de l’Atlantique occidental.

Et ce qui se passe dans l’aquarium se passe à grande échelle dans les Caraïbes, et pourrait bientôt arriver en Méditerranée que le poisson-lion a commencé à coloniser. Il n’existe pas de statistiques, souligne la biologiste, mais là où le poisson-lion passe, les autres trépassent… "On ne peut pas l’éradiquer mais on peut minimiser son impact" en le pêchant, estime-t-elle.

Il en capture désormais tous les jours et le prépare en ceviche – poisson cru mariné – sur la plage pour le vendre à une petite clientèle d’aficionados. Une activité peu rentable : pour 1 kg de ceviche de poisson-lion vendu 20 dollars, il faut 3 kg de poisson-lion et donc des dizaines d’apnée, sans compter le temps à découper le poisson. "C’est beaucoup d’efforts. Je ne peux pas en vivre mais un poisson-lion de moins, ce sont des milliers de petits poissons qu’il ne va pas manger. C’est une satisfaction d’aider l’écosystème", dit le pêcheur.

Encore inconnu il y a une dizaine d’années sur les côtes vénézuéliennes, le poisson-lion a fait peur à certaines communautés qui le qualifient de "poisson diable". Son apparition subite, son étrange beauté, mais surtout ses épines vénéneuses qui peuvent provoquer des fortes douleurs voire des paralysies, ont renforcé le mystère. Logiquement, il ne figure pas dans les habitudes alimentaires locales.

Pour Laura Gutierrez, "il faut expliquer qu’il est comestible, qu’il est bon. Impliquer les communautés, montrer comment on le manipule, comment on coupe les épines. Utiliser ses épines pour la bijouterie, sa peau. Il faut l’intégrer dans notre gastronomie […] Si on créé de la demande, on fera en sorte qu’il y ait plus d’extractions, cela aiderait à limiter la population" de poissons-lions, dit-elle.

A Chichiviriche, Genesis Palma, 20 ans, caissière, accepte "d’y goûter pour la première fois". "C’est divin", s’exclame-t-elle. "Le poisson-lion c’est ce qu’il y a de mieux", sourit Juan Carlos Gutierrez, un client de William. "Mieux que la langouste ! Oublie le caviar !"