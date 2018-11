Plutôt que de ramasser vos feuilles mortes et les porter au parc à conteneurs, laissez-les au jardin!

La faculté de bio-ingénieurs de l'UCLouvain étudie d'ailleurs une méthode pour l'agriculture biologique : utiliser les feuilles mortes comme alternative aux bâches en plastique, pour désherber des parcelles de maraîchage bio. On en verse une couche épaisse, d'au moins dix centimètres, sur la terre qui sera prochainement cultivée et, au bout de quelques semaines, elle est débarrassée de ses mauvaises herbes, sans que la qualité organique du sol n'ait été dégradée.

Le Code forestier stipule d'ailleurs qu’il est interdit de ramasser des feuilles en forêt car cela appauvrirait le sol et affaiblirait fortement la forêt. Il en est de même pour notre jardin!

Des déchets qui n’en sont pourtant pas, rappelle une rubrique du site Daardaar . Chaque année, nous émettons ainsi des tonnes de CO² pour conduire ces déchets au parc à conteneurs avec notre propre voiture ou via un ramasseur... alors que ces feuilles sont en fait très utiles au jardin !

A la chute des feuilles, chaque année, les ménages belges déploient des efforts considérables et se débarrassent de centaines de kilos de déchets de jardin.

feuilles que vous utilisez doivent être exemptes de maladie, de champignon et de parasite

Une protection contre le gel

Un bon paillage peut protéger les plantes les plus sensibles. Beaucoup de fleurs à bulbes et tubercules sont sensibles au froid et méritent une bonne couverture en hiver. Pour cela, protégez-les avec un tapis épais de feuilles mortes d’environ 40 cm d’épaisseur.

Les feuilles peuvent également former un très bon paillage sur tous vos massifs, elles limiteront l’apparition des mauvaises herbes tout en fertilisant le sol.