Plutôt que de faire grève les syndicats de police flamands proposent la "semaine sans amende"

Inspirés par les Pays-Bas, les syndicats de police flamands ACV Politie et le SNPS (Syndicat national du personnel de police et de sécurité), aimeraient changer de méthode. Plutôt que de faire grève et de descendre dans les rues de la capitale pour protester, ils souhaiteraient instaurer la "semaine sans amende". En guise de contestation, les policiers ne distribueront plus d'amendes.

"Nous pensons qu'il y a beaucoup d'intérêt à agir. L'action se déroulerait avant la période des fêtes. Nous allons d'abord nous consulter en interne et nous siégerons ensemble avec les autres syndicats", explique Carlo Medo de la NSPV au média néerlandophone Het Nieuwsblad. Mécontents de la décision du gouvernement qui veut que les fonctionnaires fédéraux n'aient plus le droit de cumuler leurs jours maladie pour partir plus tôt à la retraite, les syndicats cherchent un plan d'action.

Une alternative déjà en fonction chez nos voisins

Aux Pays-Bas, la formule a déjà été appliquée en juin. Aucune amende n'a été distribuée et la police agit uniquement en cas de soupçon de crime ou d'une peine d'emprisonnement exceptionnelle. Pour les syndicats néerlandais l'action est favorable au public.

Déçus par le manque de communication du gouvernement belge, les délégués syndicaux estiment ne pas avoir été entendus et se disent très énervés. "Normalement, nous appelons toujours à la consultation, mais pour le moment, nous ne voulons pas nous asseoir autour de la table, nous sommes vraiment en colère. Les fondements du statut de la police sont minés", explique Carlo Medo toujours à Het Nieuwsblad.

La CGSP considère la mesure comme un "manque de respect" et une "attaque totalement inacceptable" contre la profession. Sa concrétisation sera combattue "becs et ongles", ajoute le syndicat socialiste, sans se prononcer sur la forme de la mobilisation. Le syndicat libéral SLFP Police n'a, de son côté, pas souhaité réagir pour le moment.

La proposition des deux syndicats flamands devra être analysée par les autres et, peut-être, validée par la suite.