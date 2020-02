Plusieurs universités ouvrent leurs auditoires aux élèves de rhéto

C’est la semaine de carnaval, semaine de repos pour les élèves, mais aussi l’occasion pour ceux de dernière année d’aller voir dans la cour des grands. Plusieurs universités ouvrent leurs auditoires cette semaine pour permettre aux élèves de rhéto d’aller humer l’ambiance du campus et de suivre des cours pour les aider à choisir leur formation. À l’UCLouvain cette année, pour mieux aider les étudiants, il y a des ambassadeurs et des ambassadrices qui ont été nommés ; c’est une première.

Perrine Drygalski, est coordinatrice de ce projet. Ce sont des parrains et marraines qui vont guider les futurs étudiants.

Perrine Drygalski explique "Ce sont des étudiants UCLouvain qui vont guider et accompagner les futurs étudiants, donc les élèves de rhéto, tout au long de l’année, jusqu’à leur entrée à l’université. On est parti du constat où un élève de rhéto se pose tout un tas de questions et il va donc pouvoir poser ses questions toute l’année, non seulement cette semaine où les futurs étudiants vont pouvoir partager avec les parrains, mais également poser leurs questions toute l’année, jusqu’au mois de septembre".

C’est finalement une relation qui va s’inscrire dans la durée, ça ne va pas simplement être l’occasion de les rencontrer pendant une semaine.

"Ils vont créer du lien toute cette semaine pour ensuite pouvoir avoir une relation privilégiée et personnalisée jusqu’au mois de septembre. Imaginons Charline qui est en rhéto, qui a 17 ans et qui fait du basket-ball. Elle se demande au mois de juin si elle peut rentrer dans une équipe universitaire parce qu’elle va coter et ses entraînements vont être compliqués. Elle va donc aller rencontrer Loïc, qui est ambassadeur et qui fait partie de l’équipe universitaire. Elle pourra donc poser ses questions en juillet ou en août et elle aura déjà passé un moment avec lui cette semaine. Un lien sera donc créé entre les deux personnes" détaille Perrine Drygalski.

Une nouvelle vie

Une opération nécessaire pour des étudiants de rhéto qui arrivent comme ça dans un campus universitaire et qui doivent s’adapter à des nouveaux cours et à une nouvelle vie sont un peu perdus.

Pour Perrine Drygalski "On est parti de ce constat-là, où les futurs étudiants se posent un tas de questions. Avoir quelqu’un qui a déjà vécu cette expérience, qui est en plein dedans et qui a vécu la même situation deux ou trois ans auparavant connaît les craintes de ces futurs étudiants et peut donc répondre plus facilement. Imaginons toujours Charline, qui se retrouve face à un professeur d’université. C’est beaucoup plus compliqué d’aller poser ses questions par rapport au logement ou par rapport à la vie étudiante, parce qu’il faut savoir que oui, les études à l’université prennent beaucoup de temps, mais il y a également les activités extra-académiques. Donc, souvent, quand on rentre à l’université, on va avoir un logement et on va pratiquer des activités hors études et ce n’est pas facile de s’y retrouver quand on arrive".

Est-ce qu’un ambassadeur ou une ambassadrice peut aider à faire un choix ?

"Oui, c’est le principe. On a des ambassadeurs dans chaque faculté. Il arrive souvent par exemple qu’un élève de rhéto adore les mathématiques ou les sciences, mais ne sache absolument pas quelle filière choisir. Donc, on va prendre par exemple Gauthier, qui est étudiant en agronomie, il va prendre un élève de rhéto sous son aile, il va lui présenter les cours, il va lui montrer les serres, là où il pratique la plupart de ses projets, et éventuellement lui montrer le projet sur lequel il travaille actuellement et lui dire " voilà comment ça se passe dans ce cours ". On a également Audrey, qui est étudiante en informatique et qui va pouvoir expliquer comment se passent les travaux pratiques. Pendant la semaine des cours ouverts cette semaine, on a aussi dans la faculté pour les ingénieurs civils la possibilité de tester l’examen d’entrée. Toutes ces options permettent donc à un futur étudiant de savoir vers quelle direction se diriger" explique Perrine Drygalski.

Une information qui passe mieux entre étudiants ?

Selon Perrine Drygalski "c’est plus facile de parler à quelqu’un de sa génération et de poser les questions de manière libre, sans avoir de filtre. Imaginons toujours Charline qui se pose des questions sur où loger, si on a Loïc qui y loge depuis trois ans, il va pouvoir lui dire dans tel quartier, dans tel lieu. Il faut savoir qu’à l’UCLouvain, on est sur cinq campus à Louvain-la-Neuve, à Mons, à Tournai, à Bruxelles Saint-Gilles et à Woluwe, donc ce n’est pas facile de savoir où aller. Parfois on a envie d’aller dans un lieu, mais il n’y a pas spécialement les études. Et donc, avec un ambassadeur ou une ambassadrice, c’est plus facile d’avoir directement des réponses à ces questions".

L’idée vient du Québec

"L’UCLouvain entretient des relations privilégiées avec l’Université de Montréal, où le projet est déjà très développé. Il y a une centaine d’ambassadeurs qui guident les futurs étudiants, mais également les étudiants, et on tend à aller dans cette direction et on vient de commencer le projet. On a eu de nombreuses candidatures. Maintenant, on a créé l’équipe en fonction des profils de chacun. C’est pour ça qu’on a différents profils : des hommes, des femmes, des scientifiques, des littéraires, des étudiants de première année de bachelier, mais également des étudiants de deuxième master avec beaucoup plus d’expérience. Pourquoi ? Pour pouvoir avoir plus de facilité à répondre aux questions des futurs étudiants en fonction des profils".

Comment ça se passe ?

"La première manière de rencontrer un étudiant ambassadeur est évidemment de se rendre cette semaine à la semaine des cours ouverts à l’UCLouvain. Ils seront présents à l’accueil pour accompagner les élèves de rhéto lors des cours, leur faire visiter les campus, leur faire découvrir la vie étudiante et aller également manger avec eux au restaurant de l’UCLouvain. Mais il est également possible de prendre contact avec eux via un groupe Facebook qui s’appelle " UCLouvain futurs étudiants " ou via la page Instagram " UCLouvain futurs étudiants ". Si l’élève de rhéto ne dispose pas des réseaux sociaux, il y a également une adresse mail qui est étudiant-ambassadeur@uclouvain.be" conclu la responsable du projet.