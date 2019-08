Plusieurs universités belges dans le top 100 mondial

Le classement de Shanghai vient de sortir, et avec lui, une bonne nouvelle : plusieurs universités belges figurent parmi les cent meilleures au monde. Le classement, très attendu par le monde académique même si fort critiqué, place notamment Gand à la 66e place, mais également Leuven à la 85e place. L’UCLouvain et l’ULB viennent ensuite entre la 100e et la 150e place. Une bonne nouvelle selon Yvon Englert, recteur de l’ULB : "les universités belges, malgré leur sous-financement, sont des universités de très bonne qualité, qui se classent très haut dans un ranking des 1000 meilleures universités du monde, alors que sur notre planète, il doit y avoir 10.000 à 20.000 universités."

Malgré l’enthousiasme, les recteurs belges restent critiques. Les critères pour établir ce genre de classement : le nombre de prix Nobel, le nombre de publications dans des revues scientifiques, les chercheurs les plus cités dans leur domaine. Pas suffisant, pour Yvon Englert : "Ce sont des classements essentiellement basés sur des critères corrélés au financement. Or, les universités doivent être classées non seulement par leur financement et leurs capacités, mais aussi leurs missions d’éducation et sociétale, qui ne sont absolument pas prises en compte."

Comme chaque année, des universités anglo-saxonnes trustent le sommet du classement : Harvard et Stanford aux Etats-Unis, Cambrige au Royaume-Uni forment le top 3.