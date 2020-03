Plusieurs suspects interpellés dans l'enquête liée à plusieurs explosions de grenades à Anvers

Plusieurs perquisitions ont eu lieu ce mercredi 11 mars à Anvers dans le cadre d’une enquête sur une organisation criminelle. Cette bande est soupçonnée d’être impliquée dans les incidents violents (explosions de grenades : ndlr) liés au milieu de la drogue à Anvers.

Ce ne sont pas moins de 39 perquisitions simultanées qui ont eu lieu aujourd’hui en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas et en Allemagne. Huit personnes (deux femmes et six hommes de 26 à 44 ans) ont été interpellées. Le communiqué de la police indique "qu'un certain nombre de suspects peuvent être liés à des incidents de violence liés à la drogue qui se sont produits à Anvers".

L’enquête semble avoir pris un tournant après un incident survenu au mois d’avril dernier, lorsqu’une jeune femme a été retrouvée dans un appartement après s’être tiré une balle dans le pied. Lors des recherches qui ont suivi, la police a découvert un véritable arsenal : 8 grenades, 6 armes à feu et des munitions, 1 kilo de Semtex (puissant explosif), mais aussi près de 40 kilos de cocaïne et 25.000 euros en espèces.

Diverses armes trouvées

L’enquête a par la suite mené la police à un autre appartement à Anvers d’où opéraient plusieurs membres de l’organisation criminelle. D’autres fouilles dans des maisons, dans le Limbourg, ont permis de trouver d’autres explosifs, des détonateurs, un lance-roquettes avec une grenade antichar et des armes de guerre de type AK-47.

De fil en aiguille, les enquêteurs ont constaté que l’organisation coopérait avec d’autres malfrats situés aux Pays-Bas et qui semblent chargés de l’approvisionnement en armes à Anvers et dans le Limbourg. Des armes qui proviendraient de l’ancien bloc de l’Est.

L’affaire est complexe, elle a mobilisé près de 165 enquêteurs. Plusieurs perquisitions ont été menées à différents moments. L’enquête n’est par ailleurs pas terminée et des arrestations supplémentaires ne sont pas exclues.

Dans le communiqué de la police, on apprend que le juge d’instruction doit encore décider de l’arrestation des suspects. "Les faits sont qualifiés de participation à une organisation criminelle, de violations de la législation sur les armes et de trafic de drogue".