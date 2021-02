Plusieurs opérations anti-stupéfiants menées à Tournai, Leuze et Péruwelz

Trois opérations visant à lutter contre la vente de stupéfiants ont été menées ces dernières semaines par la police à Tournai, Leuze-en-Hainaut et Péruwelz.

La brigade canine de la zone de police du Tournaisis a contrôlé le 18 janvier deux individus circulant en voiture aux abords du cimetière du Nord à Tournai. Les forces de l'ordre ont saisi 255,41 grammes d'héroïne, 1.070 euros, deux GSM ainsi que leur véhicule. Les deux, âgés de 18 et 20 ans, ont été placés sous mandats d'arrêt et écroués.

Le vendredi 22 janvier, le Service Intervention de la zone est intervenu dans un établissement scolaire du Tournaisis et a saisi 14,5 grammes de cannabis. Après analyse de divers GSM le vendeur a pu être identifié. Il s'agissait d'un mineur (17 ans) qui s'est vu privé de sa liberté. Il a été libéré après audition.

Une autre opération a eu lieu 9 février. Trois personnes, âgées de de 25, 27 et de 62 ans, ont été interpellées et déférées devant la juge d'instruction de Tournai. La magistrate a délivré deux mandats d'arrêt et une libération sous conditions pour le plus jeune individu. Ces interpellations ont permis de saisir 392 grammes d'héroïne, 4.037 euros, 10 GSM, des feuilles de compte, des balances de précision, des armes et des objets volés.

Les enquêtes se poursuivent au sein du SER. La lutte contre le commerce des stupéfiants reste en Wallonie picarde la priorité du "Plan Zonal de Sécurité 2020-2025" de la police du Tournaisis.