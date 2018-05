Plusieurs mois d'attente avant de subir un examen IRM

Imaginez… suite à une forte douleur au genou qui vous handicape au point de ne plus pouvoir marcher, un orthopédiste vous prescrit une IRM (Imagerie par résonance magnétique). Mais le rendez-vous est fixé à mars 2019. Un délai de 10 mois. C'est pourtant bien ce qui a été proposé la semaine dernière à Cédric.

" Il y avait un ligament déchiré et une suspicion de lésion au ménisque, mais on ne peut le vérifier qu’avec l’IRM. Dans un premier temps, j’avais été au urgence à Saint-Luc où l’on m’a proposé un rendez-vous en mars. J’ai alors contacté tous les hôpitaux pour finalement constater qu’il était très difficile d’obtenir un examen dans le mois. Et sans cet examen, il est impossible de savoir s’il faut, ou non, pratiquer une intervention chirurgicale."

IRM 7 jours sur 7

Sous la pression de son médecin, un hôpital anversois a finalement octroyé un rendez-vous à Cédric dans un délai de quelques jours, mais en soirée. Car, face à l'affluence, de plus en plus d'hôpitaux ont allongé leurs horaires pour pouvoir prendre en charge un maximum de patients. Les rendez-vous pour les IRM s’échelonnent de 6h30 à 22H30, 7 jours sur 7. C’est le cas, par exemple de l’hôpital d’Ixelles qui accueille les patients de 06h30 à 22h30 pour des IRM réalisés 7 jours sur 7.

Jacques Widelec, neuroradiologue, fait de l' IRM depuis 30 ans. Il ne peut que faire un constat: "Si vous venez chez moi, la première place disponible est le 6 juillet. Cela fait deux mois. Partout, il y a des listes d’attente."

Une machine d’IRM volontairement à l’arrêt

Le réseau d'hôpitaux Iris sud fonctionne avec une seule machine à résonance magnétique alors qu'il en possède deux.

"Nous avons une autre machine qui est à l’arrêt parce qu’on nous interdit de l’employer. Même à des patients internes à qui on offrirait l’examen. Je trouve cela inadmissible ". Car c'est une machine dite "grise" ou "pirate" qui ne dispose pas du numéro d'identification nécessaire...

Ce numéro est imposé depuis deux ans par le gouvernement fédéral pour contrôler les abus d'IRM. Un système qui entraîne donc cette situation surréaliste de listes d'attente qui s'allongent alors que, par ailleurs, des machines à IRM sont à l'arrêt.

Un groupe de travail a été créé récemment pour résoudre le problème tout en maîtrisant le budget de l'imagerie médicale. On y retrouve les différents niveaux de pouvoir et des radiologues. En attendant, les listes d’attente s’allongent.