Plusieurs mandats d'arrêt contre les dirigeants de Sky ECC aux Etats-Unis

Le département de la Justice aux Etats-Unis annonce la mise en examen de dirigeants de la société canadienne Sky Global, maison mère de SKY ECC . Ils sont poursuivis pour "avoir participé sciemment et intentionnellement à une entreprise criminelle qui a facilité l’importation et la distribution transnationales de stupéfiants par le biais de la vente et service de dispositifs de communication cryptés".

Des centaines de millions de dollars de bénéfices

Selon l’acte d’accusation, les téléphones fournis par l’entreprise sont " spécifiquement conçus pour empêcher les forces de l’ordre de surveiller activement les communications entre les membres d’organisations criminelles transnationales impliquées dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent ".

Plus précisément, l’entreprise aurait facilité l’importation, l’exportation et la distribution d’héroïne, de cocaïne et de méthamphétamine en Australie, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, y compris aux États-Unis.

Selon la justice américaine, Sky Global a généré des centaines de millions de dollars de bénéfices en facilitant l’activité d’organisations criminelles. Les employés de Sky Global auraient utilisé des cryptomonnaies pour faciliter les transactions illégales, pour protéger l’anonymat des clients et pour faciliter le blanchiment des gains.

Mercredi, dans un communiqué publié sur son site, la plateforme de messagerie niait être une organisation criminelle. Selon SKY ECC, une "fausse application de phishing présentée à tort comme SKY ECC" aurait été installée sur des téléphones qui ont par la suite été vendus via "des canaux non autorisés".