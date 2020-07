Plusieurs distributeurs rappellent de l'américain préparé

Le distributeur Carrefour a demandé mercredi de retirer du commerce des raviers d'américain nature vendus dans certaines de ses enseignes. De son côté, la société Viangro rappelle des hamburgers de boeuf épicé commercialisés chez Lidl. Les produits peuvent potentiellement contenir la bactérie E.Coli STEC.

Chez Carrefour, les produits concernés ont été vendus entre le 13 et le 15 juillet derniers et sont estampillés du numéro de fournisseur 26/1. Des raviers en plastique transparents de différents poids sont concernés. Les paquets affichent la mention "à consommer jusqu'au 19 juillet 2020 et 20 juillet 2020".

La société Viangro retire quant à elle des raviers de 500 grammes d'hamburgers de bœuf épicé, vendus via les magasins Lidl en Belgique, eux aussi entre le 13 et le 15 juillet et dont la date de consommation s'étendait également jusqu'au 19 et 20 juillet.

Les deux distributeurs recommandent de ne pas consommer ces produits et de les rapporter au point de vente.

Les personnes qui ont mangé la viande concernée et qui présentent des troubles intestinaux sont invitées à consulter leur médecin traitant et à lui signaler cette consommation, précise Carrefour. Les symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.

Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent contacter le service Carrefour au numéro gratuit 0800/9.10.11. Le service clients de Lidl est joignable gratuitement au 0800/7.35.20.