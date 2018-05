Plusieurs accidents sur le ring de Bruxelles: importants ralentissements

Plusieurs accidents se sont produits sur le ring de Bruxelles à Hoeilaart.

Sur le ring de Bruxelles, en intérieur, la chaussée est dégagée à Hoeilaart. La circulation est toutefois encore fort ralentie depuis Zaventem et on enregistre encore + /- 50 min de retard vers Waterloo.

Pas d’évolution dans l’autre sens où la chaussée reste fermée vers Zaventem. On signale des files depuis Braine-l’Alleud et plus d’1h de retard vers Zaventem. Il est conseillé d’emprunter le ring intérieur, vers Grand-Bigard.