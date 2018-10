Plus long, plus haut, plus vieux... cinq ponts remarquables à travers le monde

Plus

Le nouveau pont chinois qui relie Honk-Hong, Macao et la Chine continentale est couronné "plus grand pont maritime au monde". Il détrône ainsi un autre pont chinois qui détenait le titre avant l'inauguration de cet ouvrage colossal par le président chinois Xi Jipping ce mardi. Ce pont spectaculaire fait donc son entrée dans le panel de trésors de l’ingénieurie qui relient les montages, les terres ou encore les îles.

Ce nouveau pont chinois fait 55 kilomètres de long - © Chine Nouvelle - ISOPIX Long de 55 kilomètres, ce gigantesque pont alterne entre des parties autoroutières surplombant les eaux et un tunnel sous-marin. Il sera ouvert demain à la circulation. D'autres édifices remarquables relient des terres partout dans le monde, retour sur 5 ponts à record.

Le pont du Beipanjiang: le plus haut pont du monde Le pont de Beipanjiang culmine à 565 mètres du sol - © Liang Pei - ISOPIX Ce pont ouvert en 2017 après une période de construction de trois ans a pris la tête du classement des ponts qui s'élèvent le plus haut. Entendez pas là que l'écart entre le sol et la hauteur où il est construit est la plus grande. Le pont de Beipanjiang est situé lui aussi en Chine à 565 mètres de hauteur, au dessus d'une rivière. Cette passerelle mesure 1341 mètres et relie les villes de Xuanwei et de Schuincheng. Elle a été construite en l'espace de trois ans. Avant sa construction, il fallait pas moins de 5 heures pour passer d'une ville à l'autre en voiture. Aujourd'hui, comptez 2 heures, cela fait quand même une sacrée économie de temps.

La passerelle du "sentier de l'Europe": le plus long pont suspendu Retour près de chez nous en Suisse où est situé le plus long pont suspendu. Il s'agit plutôt d'une passerelle puisqu'elle fait partie du "sentier de l'Europe", souvent considéré comme le plus beau parcours dans la Alpes. Alors forcément, ce pont de 494 mètres de long offre une vue panoramique imprenable sur les sommets du Cervin, du Weisshorn et sur les Alpes bernoises. La passerelle relie les villes de Grächen et de Zermatt et permet aux randonneurs d'éviter de grands détours par la vallée. Elle permet aussi de s'astreindre d'un dénivelé. Mais pour y poser le pied, soyez patient, ce pont ne fait que 65 centimètres de large et ne peut être traversé qu'en file indienne.

Le "Zangjiajie Grand Canyon Bridge": le plus haut pont de verre Le "Zangjiajie Grand Conyon Bridge" fait 430 mètres de long - © Tous droits réservés Depuis 2016, ce pont de 430 mètres de long est construit à 300 mètres d'altitude dans le parc national de Zhangjiajie, près de Pékin en Chine. Stratégiquement placé, il offre une vue à 360 degrés sur les paysages qui ont inspiré le réalisateur James Cameron pour créer les montagnes volantes de Pandora dans son film "Avatar", sorti en 2009. Sa particularité ? Il est composé de 99 plaques de verres hyper résistante. Pour preuve: lors de l'inauguration de l'édifice, des chinois ont testé la solidité des vitres à coup de masse. Ce pont est, par la même occasion, la plus haute base de saut à l'élastique du monde et accueille chaque année près d'une dizaine de milliers de touristes.

Le pont mycénien de Kazarma: le plus vieux pont Ce pont date de 1300 ACN, selon les estimations - © Tous droits réservés Jusqu'à maintenant, ce tas de pierre méticuleusement installé dans un creux de 4 mètres, est le plus vieux pont jamais recensé. On estime sa construction à -1300. Il s'agit de plusieurs blocs de calcaire, empilés les uns sur les autres sans aucun lien entre eux, ils sont donc littéralement entreposés mais pas bétonnés. Ce pont de 22 mètres de long est encore utilisé aujourd'hui pour la circulation locale et agricole puisqu'il relie les villes d'Epidaure et de Tirynthe en Grèce.

Le pont Banpo: le pont fontaine le plus long Le pont fontaine de Banpo s'étire sur 1140 mètres - © Tous droits réservés Connaissez-vous le concept du pont fontaine ? Il s'agit d'un pont, construit sur deux étages, où la route supérieure est sertie de plusieurs jets d'eau qui s'écoule dans la rivière que le pont traverse. Le plus long pont de ce type est situé en Corée du Sud. C'est dans la capitale, Séoul, que cet édifice original s'étale sur 1140 mètres au dessus de la rivière du Han. Outre son statut de "pont fontaine le plus long", il est aussi considéré comme l'un des plus beaux ponts du monde. Sans doute est-ce en vertu des milliers d'ampoules LED qui contribuent à l'illuminer les jets de toutes les couleurs une fois que la nuit tombe. Le pont se mue alors en un spectacle son et lumière pour le plaisir des touristes. Récents pour la plupart, ces ponts sont des pièces à conviction des prouesses d'architecture contemporaine. Pourtant, certains ne tiennent pas pas, et font parfois de nombreuses victimes comme c'est le cas des effondrements de ponts les plus meurtriers.