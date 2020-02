Plus de tête au football pour les enfants anglais, écossais et irlandais: et les petits Belges ?

C’est désormais officiel : lors de leur entraînement au football, les petits Ecossais, Anglais et Irlandais de moins de 12 ans ne feront plus de tête . Cette action a été considérée comme trop dangereuse. Il faut dire qu’en octobre dernier, l’université de Glasgow avait publié une étude interpellante : elle démontrait que d'anciens footballeurs écossais avaient 3,5 fois plus de risques de mourir d'une maladie neurodégénérative que la moyenne.

La situation est assez différente chez nous. Nous avons contacté à ce sujet Daniel Boccar. Il est le secrétaire général de l'Association des clubs francophones de football et a sous sa responsabilité les managers qui forment les jeunes : "Depuis environ 5 ans, l'entraînement des moins de 12 ans est essentiellement basé sur le jeu au sol. Nous préconisons un jeu de football qui est un jeu de pieds et pas un jeu aérien".

Quels sont les risques?

Du coup, le football est-il un sport risqué pour les jeunes enfants? La réponse est clairement non, selon le professeur Nicolas Deconninck, neurologue à l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola à Bruxelles. Avant toute chose, il estime qu'il faut prendre l'étude écossaise avec un certain recul.

Car si l'on constate un risque accru de démence chez les footballeurs, on constate aussi qu'ils vivent plus longtemps et sont, dès lors, plus susceptibles d'être atteints par ce genre de maladie.

Selon lui, il est un peu prématuré d'établir un lien de cause à effet entre football et démence. Mais c'est un problème auquel il faut s'intéresser. Il serait intéressant de disposer d'autres études. Mais il insiste : la pratique d'un sport est bénéfique pour la santé.