Plus de PV pour le SNPS : "Les policiers ont en marre des attaques des ministres"

Le syndicat policier SNPS appelle ses membres à ne pas distribuer d'amendes de roulage durant la deuxième quinzaine de septembre, rapportent le syndicat sur son site et plusieurs médias jeudi.

Statut des policiers, manque de personnel, pension, pénibilité du métier,... Les raisons de la grogne du syndicat policier sont multiples. "Les policiers ont en marre de faire l'objet des attaques de nos ministres et de ce gouvernement", s'insurge le secrétaire national du SNPS, Thierry Belin. "On veut nous faire passer pour des profiteurs et des fainéants. On veut nous faire passer pour des voyous en s’attaquant à la loi disciplinaire. Par contre, nous n'avons pas de réponse concernant nos pensions ou le manque de personnel", conclut-il.