Plus de mille Belges ont nettoyé les rivières à l'occasion du River Cleanup Challenge

Le mois dernier, River Cleanup a organisé le #rivercleanupchallenge. Entre la Journée mondiale de l'eau (22 mars) et la Journée de la Terre (22 avril), plus de 1.000 personnes se sont retroussées les manches et sont ainsi arrivées à un total de 10.000 minutes de nettoyage. "En raison de l'énorme succès rencontré, le #rivercleaupchallenge continuera", a annoncé l'organisation vendredi.

Chaque année, plus de 8 milliards de kilos de déchets finissent dans nos mers et nos océans. Jusqu'à 80% de ces déchets y finissent via les rivières. L'organisation belge sans but lucratif River Cleanup a donc voulu encourager les gens à agir d'eux-mêmes en lançant le #rivercleanupchallenge. Le défi était simple: nettoyer les rues pendant 10 minutes, en poster une photo sur les réseaux sociaux et mettre au défi ses amis de faire de même.

#rivercleanupchallenge

Le mois dernier, plus de 1.000 personnes ont participé à l'action, ce qui représente plus de 10.000 "minutes de nettoyage". De nombreux bénévoles, mais aussi des ministres, des bourgmestres, des entreprises, des organisations, des écoles, des journaux et des stations de radio, des célébrités, des DJ et des associations de festival ont diminué la montagne de plastique de la terre.

"En raison de l'énorme succès rencontré, le défi #rivercleanupchallenge se poursuit et les gens sont encouragés à continuer à proposer des candidatures. Ensemble, nous pouvons sensibiliser le public à la pollution plastique et faire partie de la solution", a déclaré l'organisation vendredi. Par exemple, le 6 juin, il y a le "River Cleanup World" durant laquelle les gens peuvent organiser une action de nettoyage dans leur quartier. L'objectif est de réaliser 1.000 actions de nettoyage dans le monde.