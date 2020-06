Plus de deux tonnes de civelles saisies par les polices européennes pour une valeur de 6,2 millions d'euros

Les polices européennes ont saisi plus de deux tonnes de civelles, espèce menacée vendue à prix d'or sur le marché asiatique, au cours d'une vaste opération menée dans 19 pays d'Europe, a annoncé jeudi Europol.

Cette opération annuelle, visant à lutter contre le trafic d'espèces menacées d'extinction dans l'Union européenne, a permis la saisie de 2.013 kg de civelles, des alevins d'anguille, d'une valeur estimée à 6,2 millions d'euros, a déclaré l'agence européenne de police dans un communiqué.

108 trafiquants présumés arrêtés

L'opération, qui s'est déroulée entre octobre 2019 et avril 2020, a également conduit à l'arrestation de 108 trafiquants présumés, dont 26 en France et 56 en Espagne. Elle a été rendue "plus compliquée" cette année "car la saison de pêche a eu lieu pendant le confinement lié au Covid-19 en Chine", a expliqué Europol.

Les petits poissons ont été réintroduits dans leur habitat naturel pour préserver cette espèce en voie de disparition, a précisé l'agence basée à La Haye (Pays-Bas).