Plus de deux 2,5 millions de nouveau-nés meurent chaque année, selon UNICEF

Plus de deux millions et demi de nouveau-nés meurent chaque année dans le monde, c'est ce qu'annonce le dernier rapport de l’Unicef sur la mortalité infantile. L'organisme se base sur des statistiques de 2016.

Cette mortalité infantile — on parle de bébés qui ont moins d’un mois — touche les pays les plus pauvres et aussi ceux où les conflits persistent, l’Afghanistan, le Pakistan, mais les pays les plus touchés sont en Afrique subsaharienne, comme l’Afrique centrale.

27 décès pour 1000 naissances

Ces pays comptent 27 décès pour 1000 naissances contre 3 décès pour 1000 dans les pays à haut revenu. En majorité, les décès sont dus à la prématurité, à des complications durant l’accouchement ou à des infections. Les femmes enceintes n’ont pas ou très peu d’assistance médicale adaptée.

"Une des explications est le manque d’accès aux soins de base, spécifiquement pendant la grossesse et l’accouchement. La raison générale reste la pauvreté et le manque d’infrastructures adéquates pour aider les mères et les nouveau-nés", explique Philippe Henon, porte-parole de l’Unicef Belgique.

La majorité de ces décès pourraient donc être évités. C’est pourquoi l’Unicef réclame des solutions, comme le recrutement et la formation de personnel médical et des infrastructures équipées dans ces pays touchés.