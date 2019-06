Plus de 94.000 voyageurs à Brussels Airport ce vendredi : une affluence qui a des conséquences

Plus de 94.000 voyageurs sont attendus ce vendredi à l’aéroport de Bruxelles-National. "Ce n’est pas un record absolu, mais c’est quand même un chiffre très élevé par rapport au nombre de voyageurs moyen qui tourne aux alentours de 70.000 passagers", a expliqué Arnaud Feist, le patron de Brussels Airport.

Jeudi déjà, 88.000 passagers se sont déjà envolés vers d’autres cieux. Mais "les trois journées les plus chargées seront fin juillet, où on attendra plus de 95.000 passagers certains jours", précise l’invité de François Heureux dans Jour Première ce vendredi.

Quels conseils donnez-vous aux voyageurs ?

"Je crois que vu l’affluence, il faut partir à temps, c’est très clair. Il faut peut-être aussi prévoir un peu plus de temps de trajet parce qu’on sait que les autoroutes, et particulièrement le ring de Bruxelles, sont très chargées ces jours-ci. Il faut donc s’y prendre un peu à temps et arriver plus relax à l’aéroport", conseille le patron de Brussels Airport.

Fini les problèmes de bagages ?

Si l’aéroport a connu ce jeudi matin quelques problèmes avec l’acheminement des bagages, tout semble être rentré dans l’ordre : "On a effectivement eu un problème technique hier matin, vers cinq heures du matin. Il y a eu une difficulté technique qui a retardé le traitement des bagages, et donc certains bagages n’ont pas pu être acheminés à leur destination. Le problème a été traité dans la journée d’hier, le système de bagages fonctionne donc normalement aujourd’hui et on est en train d’acheminer tous les bagages qui n’ont pas pu être envoyés hier".

Quant à savoir si la gestion des bagages est un peu le talon d’Achille de l’organisation de l’aéroport , Arnaud Feist répond : "Oui, c’est un peu un de nos talons d’Achille pour l’instant, parce qu’on a de plus en plus de passagers, et donc de plus en plus de bagages à traiter. Il faut savoir qu’on a traité plus de 18 millions de bagages l’année passée et il y en a 25.000 sur toute l’année qui n’ont pas pu être acheminés à temps. Ça reste donc marginal, on est à 99,9% de bagages qui sont envoyés normalement, mais il y a toujours quelques bagages qui ne peuvent malheureusement pas être expédiés à temps".

L’impact du climat sur l’activité de l’aéroport ?

Vu le nombre de plus en plus important de passagers à l’aéroport de Bruxelles, il semble que l’urgence climatique n’ait pas d’effet sur les activités de l’aéroport.

"Au niveau du trafic passagers, on ne note pas de différence ou de diminution qui serait liée à une prise de conscience climatique", confirme Arnaud Feist.

Autrement dit, les gens ne prennent pas moins l’avion qu’avant : "Cette année-ci, ces jours-ci, on constate toujours une croissance significative par rapport aux années précédentes. Les gens continuent donc à prendre l’avion. Maintenant, il est vrai que l’empreinte carbone des nouveaux avions est plus faible que les précédentes générations d’avions, donc c’est positif".

Il se dit d’ailleurs "proactif" en matière de protection environnement : "En tant qu’aéroport, on a fait nos devoirs, on a réduit notre empreinte carbone au maximum et on est neutre au niveau CO2 en tant qu’aéroport depuis l’année passée. Je parle donc là des activités au sol. Pas les bâtiments, mais toutes nos activités au sol, et pas les vols des avions, donc c’est aux compagnies aériennes de diminuer leur empreinte carbone. Je pense que c’est à chaque acteur économique de prendre ses responsabilités, et nous l’avons fait dans le domaine de responsabilité qui est le nôtre".

Que représentent les émissions de CO2 de l’aéroport de Bruxelles ?

À la question de savoir si Brussels Airport a déjà calculé son empreinte carbone, il répond : "De mémoire — je n’ai pas les chiffres exacts en tête — mais on tourne autour des 450.000 tonnes de carbone par an. Effectivement, on compense aussi par le financement d’un certain nombre de projets en Afrique, par exemple, pour le reboisement de certaines zones. Maintenant, notre objectif — on l’a annoncé hier — est d’être ce qu’on appelle net zero carbon emission, donc de ne plus émettre de CO2 en 2050. C'est un engagement qui est pris par l’ensemble du secteur aéroportuaire européen et qui était en ligne avec les accords de Paris : d’ici 2050, plus d’émissions de CO2. Donc nous, en tant que Brussels Airport, nous avons pris cet engagement hier de réduire à zéro nos émissions de carbone".

Faut-il supprimer les vols courtes distances ?

À la question de savoir s’il faut prendre des mesures plus radicales, comme supprimer à terme les vols courtes distances (c’est-à-dire ceux qu’on peut faire en train par exemple), Arnaud Feist répond : "Je l’ai déjà dit, je pense qu’il ne serait pas illogique d’éviter ou d’éliminer les vols à très courte distance. On peut penser à Bruxelles-Amsterdam ou Bruxelles-Paris. À terme, je pense que ce sont des vols qui n’ont plus de raison d’être s’il y a une offre ferroviaire équivalente. Et je pense que le grand enjeu pour les années à venir au niveau belge et au niveau européen est de développer le seul réseau ferroviaire pour pouvoir éviter ce genre de vols".

Reste que ces vols courtes distances ne représentent "pas grand-chose" à Zaventem : "On parle essentiellement d’Amsterdam et de Paris. Londres a déjà fortement diminué avec l’Eurostar, c’est très clair. Ce n’est donc pas qu’il y aurait un grand impact, mais au niveau temps de parcours, ça n’a pas vraiment de raison d’être d’avoir des vols aussi courte distance".

Autrement dit, ce ne serait pas une catastrophe économique pour Brussels Airport que de les supprimer. "Au contraire, je pense que ça permettrait aussi de nous concentrer sur ces vols à moyenne, voire longue distance".

Taxer le kérosène ?

Taxer le kérosène serait également "une bonne solution" pour lui, mais pas sans conséquences : "Je pense qu’une taxe va arriver à un moment donné. Je pense qu’au niveau européen, on a bien compris que de plus en plus de pays veulent aller dans cette direction-là, mais est-ce que ce sera une taxe sur le kérosène ou une taxe sur les billets d’avion ? Ce n’est pas très clair. Il faut juste être conscient qu’il y aura un impact sur le nombre de personnes qui voyageront, et donc un impact sur l’économie et sur l’emploi. Je ne dis pas qu’il ne faut pas le faire, mais il faut évidemment être conscient des enjeux et des conséquences de ce genre de décision".

"Il faut savoir que si on réduit l’activité de l’aéroport à Bruxelles, par exemple, de 10 à 11%, on parle de 5000 à 6000 emplois qui pourraient disparaître", précise-t-il. "Il faut juste en être conscient. Maintenant, je pense qu’il y a aussi un élément à prendre en compte, qui est que si on monte le prix des tickets d’avion, qui seront les premiers impactés ? Ce seront peut-être les personnes qui ont moins de moyens et qui ne pourront plus voyager. Je pense que les hommes d’affaires qui ont les moyens, si vous leur mettez une taxe de 5 ou de 10 euros par ticket d’avion, ils continueront à voyager. Il y a donc aussi un aspect démocratique qui se pose de ce point de vue là".

L’environnement, une menace pour l’activité économique de l’aéroport ?

Arnaud Feist estime que "s’il y a un risque pour le niveau d’activité, et donc pour le niveau d’emploi, je pense qu’on n’est pas inconscient non plus et qu’on sait très bien que chacun doit faire un effort, à la fois individus et entreprises, et donc on le fait. On a vocation à rester là pour le long terme, et donc il est évident qu’on doit prendre les mesures nécessaires pour éviter ou diminuer le réchauffement climatique".

L’aéroport de Bruxelles est-il totalement remis des attentats ?

Alors que la presse annonce que le parquet fédéral a conclu l’enquête concernant les attentats à Maelbeek et à l’aéroport de Bruxelles, la question se pose de savoir si Bruxelles Airport s’est totalement remis des attentats : "Je pense qu’au niveau opérationnel, oui. Depuis deux ans, on a récupéré toutes nos capacités opérationnelles et on voit évidemment le trafic qui arrive à des sommets jamais atteints auparavant, donc c’est très positif de ce point de vue là. À côté de ça, ça restera effectivement toujours dans nos mémoires et ça reste un moment très difficile. Maintenant, il faut aller de l’avant et je pense que toutes les mesures de sécurité supplémentaires qui ont été prises depuis lors rassurent tout le monde et permettent d’offrir le niveau de sécurité requis pour ce genre d’opération".

Quant à savoir si cela pourrait se reproduire, il répond : "Je pense que le risque zéro en matière de terrorisme n’existe pas, il faut être très clair. La police fédérale et le gouvernement fédéral ont pris des mesures après les attentats pour augmenter encore le niveau de sécurité. L’aéroport était tout à fait en règle avec les normes belges et européennes de sécurité, mais effectivement, après un attentat pareil, il y a des mesures supplémentaires qui ont été prises, certaines visibles et certaines moins visibles. Il y a de nombreuses caméras supplémentaires qui ont été installées pour assurer un suivi de tout ce qui se passe à l’aéroport en temps réel".

Tensions apaisées entre Brussels Airport et l’aéroport de Charleroi

Parmi les autres sujets abordés, le conflit commercial entre les aéroports de Bruxelles et de Charleroi. Un conflit qui a été réglé selon Arnaud Feist : "Je pense qu’il y avait un problème de concurrence déloyale il y a quelques années et la Commission européenne a réglé ça en imposant certains changements à Charleroi".

Et d’ajouter qu’aujourd’hui, "il y a une concurrence loyale entre les deux aéroports et je n’ai aucun problème à être en concurrence avec d’autres aéroports. À côté de ça, au niveau personnel, les relations sont bonnes".