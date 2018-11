Plus de 80% des terres agricoles européennes contiennent des pesticides

Un ou plusieurs types de pesticides ont été détectés dans plus de 80% des terres agricoles européennes, ressort-il d'une étude de l'université de Wageningue aux Pays-Bas, publiée mercredi dans la revue scientifique Science of the Total Environment. Les scientifiques ont examiné la présence de 76 compositions de pesticides sur des terrains agricoles dans onze pays européens.

L'équipe de chercheurs a analysé des échantillons provenant de la couche supérieure de 317 terrains agricoles européens, sur lesquels sont cultivées diverses cultures telles que la pomme de terre, le blé, le maïs et des légumes, ainsi que des vignobles. Ils ont effectué les tests dans onze pays européens: Portugal, Royaume-Uni, Danemark, Italie, Grèce, Espagne, Hongrie, Pologne, Pays-Bas, France et Allemagne. Ces pays ont été sélectionnés parce qu'ils possèdent le plus grand nombre de terres agricoles et utilisent le plus grand nombre de pesticides en agriculture.

Encore et toujours: le glyphosage

Les pesticides le plus souvent décelés sont le glyphosate et son composé chimique, l'acide aminométhylphosphonique (AMPA) - interdit en Europe depuis des décennies - et les pesticides chimiques boscalid, époxiconazole et tébuconazole. Le plus grand nombre de pesticides trouvés dans le sol était de 2,87 milligrammes par kilogramme de sol. "Comme nous avons trouvé des restes de plus d'un pesticide dans 58% des échantillons, on peut dire que la présence de plusieurs pesticides dans le sol est la règle plutôt que l'exception", explique le professeur Violette Geissen du groupe de recherche Soil Physics and Land Management.

Selon les chercheurs, on ignore encore quels sont les effets des substances sur les organismes du sol. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a déjà étudié les effets des résidus d'un pesticide, mais on ne sait rien des effets des mélanges. L'équipe de chercheurs plaide pour une législation européenne sur les seuils et les normes de qualité des pesticides dans le sol, à la fois pour une sorte de pesticide et pour les composés, qui mettent en danger des organismes essentiels du sol. "Tout d'abord, les effets de chaque pesticide et de chaque mélange de pesticides doivent faire l'objet d'essais approfondis avant qu'une règlementation en matière de protection des sols appropriée puisse être élaborée", ont conclu les chercheurs.