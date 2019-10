Plus de 720.000 passagers attendus à Brussels Airport pendant les vacances de Toussaint

D’ici quelques jours, les enfants profiteront d’une semaine de vacances bien méritée. Une belle occasion pour de nombreuses familles de s’évader, à la recherche du soleil, à la découverte de nouveaux horizons, proches ou lointains. C’est ainsi que Brussels Airport s’apprête à accueillir 720.000 passagers durant cette semaine de Toussaint. Le tout dans une atmosphère belge et accompagné de nouveaux outils digitaux pour partir en toute décontraction.



Première période de vacances après les deux mois d’été, les vacances de Toussaint sont souvent très prisées par tous ceux qui veulent encore profiter des dernières chaleurs en Europe mais aussi ceux avides de découvertes plus lointaines. Vacances, city-trips, les choix sont encore très variés à cette période de l’année. Et nombreux sont ceux qui pousseront les portes de Brussels Airport afin de s’envoler vers les différentes destinations. Ainsi, pas moins de 720.000 passagers, soit 2,7% de plus qu’en 2018, se retrouveront dans le terminal durant les 10 jours de vacances (vendredi 25 octobre au dimanche 3 novembre). La journée la plus chargée sera assurément le vendredi 25 octobre où 85.000 passagers sont attendus, dont 46.000 uniquement au départ.

Les destinations les plus prisées durant ces vacances de Toussaint sont dans l’ordre Madrid, Barcelone, Rome, Lisbonne et Londres-Heathrow. Côté long-courrier, Tui constate notamment de belles croissances de la République dominicaine, du Mexique, de la Tanzanie et de la Gambie, même si l’Espagne, l’Egypte, la Turquie, la Tunisie et le Maroc occupent le top 5 de la compagnie.