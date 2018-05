Plus de 700 mineurs non accompagnés ont introduit une demande en Belgique en 2017

L'année dernière, 31.395 demandeurs d'asile ayant introduit une demande de protection internationale dans un des pays membres de l'UE étaient des "mineurs non accompagnés" (MENA), des jeunes de moins de 18 ans entrés dans l'Union sans être accompagnés d'un adulte responsable.

Leur nombre continue de baisser, après le pic de 2015 où pas moins de 95.200 MENA avaient sollicité dans l'UE un statut de réfugié ou une protection subsidiaire. Mais il reste bien au-delà de la moyenne annuelle enregistrée par Eurostat sur la période 2008-2013, qui était d'environ 12.000 jeunes par an.

L'énorme majorité de ces MENA arrivés sur le sol européen sont des garçons (89%), souvent des jeunes proches de la majorité, âgés de 16 ou 17 ans (77% des MENA).

Concernant la Belgique, 735 mineurs non accompagnés y ont introduit une demande de protection internationale en 2017, ressort-il des chiffres Eurostat communiqués mercredi, dont 16% avaient moins de 14 ans. Ils étaient 1.020 en tout l'année précédente.

Avec 735 mineurs, la Belgique en a reçus moins que la Suisse (765) ou les Pays-Bas (1.180), et bien moins que le nombre de demandes arrivées en Allemagne (9.085) ou encore en Italie (10.005). Cette dernière mène de loin le classement des pays membres recevant le plus de demandes de protection internationale de la part de migrants considérés comme des mineurs non accompagnés. Une position logique vu l'afflux de migrants tentant d'atteindre le sol européen en traversant la Méditerranée.

Comme l'année précédente, la nationalité la plus représentée parmi les MENA enregistrés en Belgique, et dans l'UE, est la nationalité afghane; 300 jeunes Afghans sont recensés parmi les 735 MENA ayant introduit une demande en Belgique.