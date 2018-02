Plus de 65.000 visiteurs pour la 48e édition de la Foire du Livre

La 48 ème Foire du Livre se termine ce dimanche. Gratuite pour la troisième année consécutive, elle a attiré plus de 65.000 visiteurs bien qu'elle ait été raccourcie d'un jour.

Cette décision a été prise par les organisateurs afin de réduire les coûts et baisser le prix du m2 pour les exposants.

" Nous avons supprimé le lundi qui est un jour faible en terme de fréquentation et nous avons constaté à partir de jeudi qu’il y avait eu le report des visiteurs du lundi sur le jeudi et le vendredi. Ensuite nous avons discuté avec Tour et Taxis, avec nos fournisseurs, pour leur demander s’il était possible en supprimant un jour de faire une économie de coûts et de de baisser le prix du mètre carré. Ce qui a permis aux exposants de s’y retrouver, " explique ainsi Grégory Laurent, commissaire de la Foire.

La nocturne du vendredi soir, une faiblesse

Un point faible constaté par les organisateurs : la nocturne du vendredi soir. "C’est un point sur lequel nous devons approfondir la réflexion", avoue Grégory Laurent. "Peut-être que le vendredi soir n’est pas le bon jour pour la nocturne. Par contre, la fréquentation des écoles était excellente dès le jeudi matin. Plus de 8000 élèves sont venus sur les deux jours, le jeudi et le vendredi, jusqu’en début d’après-midi. "

Les organisateurs comptent développer plus d’interactivité avec les visiteurs, rassembler les fans d’un livre, créer des événements ludiques . Ils travaillent à renforcer les liens avec les Foires des autres pays, et faciliter les échanges entre les pays d’Afrique et la Belgique.

L’année prochaine, c'est déjà confirmé: l’un des invités d’honneur sera la Flandre.