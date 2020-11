Plus de 600 enfants en attente d'une famille d'accueil

Seize services d'accompagnement en accueil familial signalent que plus de 600 enfants sont en attente d'une famille qui pourrait les accueillir, rapporte vendredi La Dernière Heure.

"On reçoit beaucoup de demandes pour des solutions d'accueil d'urgence mais aussi à moyen et à long terme pour des enfants qui vivent des situations de souffrance et sont retirés à leur famille par des services d'aide à la jeunesse. Pour le moment, près de 600 enfants sont en attente d'une famille. C'est rare d'arriver à un nombre si élevé", explique Guy De Backer, porte-parole de l'association Famille d'accueil.

La durée peut varier de 15 jours à plusieurs années

La durée d'un accueil peut varier de quinze jours à plusieurs années. Dans de nombreux cas, l'accueil perdure jusqu'à la majorité de l'enfant. Pas besoin d'être en couple ou d'avoir des enfants pour être candidat à l'accueil. Toutes les configurations familiales sont acceptées.

Etant donné le manque criant de familles d'accueil, les associations lancent un appel à destination de ceux qui souhaiteraient se lancer dans le projet.