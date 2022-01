Plus de 6% des jours prestés ont été perdus pour cause de maladie en 2021, une hausse par rapport à 2020

Les absences pour cause de maladie ont augmenté en Belgique l'année dernière. Plus de 6% des jours prestés ont été perdus pour cause d'absence de courte ou de moyenne durée en Belgique, selon les chiffres du prestataire de services RH SD Worx dévoilés vendredi.

Avec 6,13% précisément, l'absentéisme est plus élevé qu'en 2020 (où 5,69% des jours prestés ont été perdus) et en 2019 (5,33%). "Que cela soit pour les absences de courte durée (moins d'un mois) ou de moyenne durée (entre 1 mois et un an), nous sommes plus haut qu'en 2019", indique SD Worx. L'année dernière, 2,89% des jours prestés ont été perdus en raison d'absences de courte durée et 3,24% en raison d'absences de moyenne durée.

Plus de la moitié des travailleurs ont été absents au moins un jour pour cause de maladie de courte durée. "Cela signifie également que 43,5% des employés n'ont pas été absents un seul jour, malgré le coronavirus.".

SD Worx indique que les secteurs les plus touchés sont ceux qui n'avaient pas la possibilité de télétravailler, à savoir: les entreprises de nettoyage ou de chèques de service, le commerce de détail alimentaire ou les grands magasins.

Le Hainaut en tête

Au niveau régional, l'absentéisme était le plus élevé dans le Hainaut (8,4% des jours prestés) et le Limbourg (7,7%). Les pourcentages les plus faibles proviennent du Brabant flamand (5,1%) et du Brabant wallon (5,3%). Bruxelles se situe également dans la première moitié du classement avec 5,6%.

SD Worx a pu établir cette enquête sur la base de son Employment Tracker, qui analyse chaque mois les données salariales de 70.000 employeurs et de près d'un million de salariés du secteur privé en Belgique.