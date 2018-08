Plus de 50° degré au soleil ce midi en Campine

La Campine est la région la plus chaude du pays. Les températures enregistrées à la station météo de Kleine-Brogel sont souvent les plus élevées enregistrées dans notre pays. D'ailleurs, le record absolu de température en Belgique a été enregistré le 27 juillet 2018 dans la région. Le thermomètre installé à l'ombre et à l'abri du vent y affichait 38,8 degré Celsius.

Ce mardi 7 août, on attendait à nouveau de très hautes températures dans le pays. Pour la Campine, les prévisionnistes attendaient jusqu'à 37 degrés à l'ombre entre 14 et 15 heures. Mais au soleil, le thermomètre s'est affolé. Au sol, il avait atteint son maximum, soit plus de 50 degrés Celsius. Dans l'air, il avait dépassé les 43 degrés.

Le record non officiel de température à Kleine-Brogel était de 40 degrés. Ce record du 27 juin 1947 sera peut-être battu aujourd'hui. Il n'a pas été homologué par l'IRM car n'a pas été enregistré dans une station météo homologuée.