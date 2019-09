Plus de 400 armes saisies en Belgique cette semaine

La vague de perquisitions a été initiée mardi en province de Hainaut. Elle s’est poursuivie toute la semaine à différents endroits du pays. Hier soir, plus de 400 armes avaient été saisies, dont des riot-guns, des armes de chasse et des armes plus légères. L'opération se poursuivait ce matin. Le milieu du grand banditisme est-il visé ? Pas spécifiquement. Les enquêteurs ont fait irruption chez des suspects déjà connus pour des faits criminels comme du trafic de drogue mais aussi chez bon nombre de particuliers, jamais inquiétés par la Justice jusque-là. Certains auraient par exemple acquis des armes pour augmenter leur sentiment de sécurité. Toutes ces personnes sont soupçonnées d’avoir détenu des armes de manière illégale. Le parquet fédéral devrait donner plus de précisions ce vendredi après-midi sur le bilan final des perquisitions et le nombre de personnes auditionnées. L’enquête est en cours depuis plusieurs années.

L’armurerie de Maubeuge où des Belges ont fait des achats ; des armes ensuite ramenées en Belgique selon un procédé qui serait illégal - © RTBF

Au point de départ, une armurerie de Maubeuge Les Belges inquiétés par la Justice aujourd’hui ont tous acheté leurs armes dans une armurerie de Maubeuge. La direction du magasin n’a pas souhaité répondre à nos nombreuses sollicitations et nous renvoie à une déclaration transmise au quotidien français "La Voix du Nord" : "Nous avons été contrôlés par les services de police français et belges au sujet de vente d’armes. En ce qui nous concerne, nous avons strictement respecté la réglementation française (pièce identité et licence de tir ou permis de chasse). Ces armes ont été enregistrées après vérifications des documents." Les clients belges ont-ils été attirés à Maubeuge par une législation française plus permissive ? L’avocat Yves Demanet, spécialisé en législation des armes, est dubitatif. Selon lui, "la loi française est différente mais elle n’est pas du tout permissive, certainement pas depuis le 1er août 2018 puisque la France a alors intégré une directive européenne comme la Belgique vient de le faire."

Yves Demanet, spécialiste de la législation sur les armes - © RTBF

Trafic international d’armes Quoi qu’il en soit, les acheteurs devaient être munis d’une autorisation d’importation pour ramener les armes en Belgique. L’armurier a-t-il vérifié si ses clients belges disposaient de cette autorisation ? Pas de réponse de sa part. Pour les enquêteurs belges, bon nombre de clients de l’armurerie n’avaient pas l’autorisation de ramener ces armes en Belgique. Les personnes visées pourraient donc être poursuivies pour trafic international d’armes. Elles risquent de lourdes amendes et jusqu’à 5 ans de prison. L’avocat Yves Demanet ne s’exprime pas sur ce dossier précis. Cependant, il considère qu’il est difficile de plaider l’ignorance dans ce genre de situation. "La législation a changé à de multiples reprises et sa lecture est extrêmement difficile" mais, insiste-t-il, "depuis 1989, les armes sont soumises à autorisation et on ne peut pas penser qu’on peut acheter des armes dans n’importe quel pays et les ramener en Belgique. C’est bien entendu la loi belge qui s’impose."