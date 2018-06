Plus de 30.000 personnes contrôlées lors du week-end sans alcool au volant

La police fédérale de la route et les zones de police locale ont contrôlé 32.299 personnes de vendredi à lundi derniers, à l'occasion du "week-end sans alcool au volant". Au total, 2,24% des conducteurs contrôlés étaient en infraction et 161 personnes ont subi un retrait immédiat du permis de conduire, indique mardi la police fédérale.

L'action a commencé le vendredi à 18h00 et s'est terminée lundi à 6h00. A travers tout le pays, la police fédérale de la route et 139 zones de police locale ont mené des contrôles axés sur la consommation d'alcool et/ou de drogue sur les autoroutes, les voiries régionales et communales.

Malgré les infractions enregistrées, la police constate une "évolution positive" car 2,77% des conducteurs contrôlés étaient sous l'influence de l'alcool lors de la précédente édition de l'action l'année dernière.

Elle déplore toutefois une "trop grande tolérance" chez certains conducteurs, alors que l'alcool a joué un rôle dans 4209 accidents de la route (11% des accidents avec blessés ou tués) l'année dernière. La police fédérale espère encourager les usagers de la route à changer de comportement grâce à cette action.