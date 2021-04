Plus de 27 tonnes de cocaïne interceptées dans le port d'Anvers lors de l'opération antidrogue liée à Sky ECC

La douane a intercepté un total de 27,64 tonnes de cocaïne dans le port d’Anvers au cours des 42 derniers jours. Ces saisies sont directement liées à l’enquête sur le service de messagerie Sky ECC et ses téléphones cryptés, a fait savoir lundi le parquet d’Anvers. Une saisie record, un lot de près de 11 tonnes, a été réalisée dans la nuit de vendredi à samedi.

L’enquête judiciaire sur Sky ECC a débuté fin 2018 après que plusieurs enquêtes ont montré que les criminels utilisaient de plus en plus de téléphones équipés du logiciel de cryptage de Sky ECC, une société opérant depuis le Canada et les États-Unis. Les spécialistes de la police ont réussi à déchiffrer cette messagerie codée. Un milliard de messages ont été interceptés, dont près de la moitié a été décryptée.

Valeur marchande de 1,382 milliard d’euros.

"La contrebande internationale de lots de cocaïne joue un rôle prédominant dans les messages décryptés. Sur la base de ces données, des dizaines de lots de cocaïne ont été interceptés depuis le 20 février 2021. Une saisie record de 10.964 kilos de cocaïne a été effectuée, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 avril, dans un conteneur au quai 869. La drogue avait été répartie en 9842 paquets et se trouvait dans une cargaison de cuir bleu", a indiqué le parquet d’Anvers.

Au cours des 42 derniers jours, les services des douanes, en collaboration avec la police judiciaire fédérale (PJF) d’Anvers, le parquet fédéral et le parquet d’Anvers, ont pu saisir un total de 27,64 tonnes de cocaïne, ce qui représente une valeur marchande de 1,382 milliard d’euros.

"Les enquêtes sur les personnes impliquées dans ces trafics de cocaïne se poursuivent", selon le parquet.