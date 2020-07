Plus de 240 communes avec zéro cas, la moitié des contaminations en province d'Anvers, mais plusieurs foyers : où le coronavirus augmente-t-il ?

Côté wallon, c’est la province de Liège qui observe le plus grand nombre de nouveaux cas en une semaine (154), la plus grosse augmentation ( +57 ), et le plus haut taux d’incidence ( 13,7 nouveaux cas pour 100.000 habitants). Une augmentation à Liège-ville mais aussi en région verviétoise, comme expliqué ci-dessous.

A l’inverse, les provinces les moins touchées par rapport à leur population sont celles de Namur, de Brabant wallon et de Brabant flamand, avec 7,8 cas seulement par 100.000 habitants, plus de 7 fois moins qu’à Anvers ! On y observe toutefois une hausse également par rapport à la semaine précédente, de 15 cas pour les deux Brabant, de 17 pour Namur.

C’est celle aussi qui affiche le taux d’incidence le plus élevé, avec 56,2 cas détectés sur une semaine pour 100.000 habitants. C’est plus du triple de la deuxième province la plus touchée par rapport à sa population, le Limbourg , avec un taux de 17,7 cas pour 100.000 habitants. On y a recensé 157 nouvelles contaminations , un nombre en hausse de 57 sur une semaine.

Même si les cas augmentent à divers endroits, la province d’Anvers est la première responsable de cette forte hausse : avec 1059 nouveaux cas sur la semaine, la province représente quasiment 50% des contaminations . Et la croissance y est exponentielle : c’est 625 cas de plus recensés que la semaine précédente !

Entre le 18 et le 24 juillet, 311,4 nouvelles contaminations en moyenne ont été dépistées par jour , selon les chiffres actualisés vendredi matin par l’Institut de santé publique Sciensano. Il s’agit d’une augmentation de 69% par rapport à la moyenne de la semaine précédente. Mais c’est surtout plus du triple de la moyenne affichée le 14 juillet, il y a deux petites semaines seulement.

En ce qui concerne les communes, Anvers est de plus en plus clairement la commune la plus touchée, avec 711 nouveaux cas du 18 au 24 juillet, un nombre en constante augmentation dans la métropole. Soit plus d’un tiers des cas belges à elle seule ! La commune affiche d’ailleurs le plus haut taux d’incidence du pays, avec 135 cas pour 100.000 habitants.

Derrière, en termes de chiffres bruts, c’est Charleroi qui affiche le plus grand nombre de nouveaux cas (41), et Liège (40 cas).

Mais si on regarde en termes de taux d’incidence, on se rend compte que plusieurs foyers sont en train de se développer en Belgique : les zones où il y a beaucoup de cas par rapport à la population sont souvent contiguës, et le virus s’y développe plus rapidement. Ce sont les zones en foncé sur la carte.

Ainsi, les communes limitrophes d’Anvers sont clairement touchées par l’explosion des cas, comme Ranst, avec une incidence de 116, Lint (103), Borsbeek (101), Boom (88) ou Wommelgem (78).

On observe aussi d’autres zones avec de fortes incidences en Limbourg, à Heusden-Zolder et Beringen, mais également en province de Liège, autour de Verviers : quatre communes voisines ont enregistré plus de 60 cas pour 100.000 habitants, et Dison 46.

Ces communes sont celles de Verviers, Herve, Dalhem et Limbourg.

Aubange affiche toujours le plus haut taux d’incidence de Wallonie (82), mais le nombre de nouveaux cas y a fortement baissé (De 32 à 14 !). Le foyer y semble donc en cours d’extinction.

A l’inverse, plus de 200 communes n’ont recensé aucun cas sur une semaine, et ce parfois depuis de nombreuses semaines !