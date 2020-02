Plus de 20.000 travailleurs détachés à Bruxelles

Les travailleurs détachés sont chaque année plus nombreux en Europe, tout particulièrement en Belgique et leur présence suscite de nombreux débats. Ces personnes originaires d’un autre pays de l’union viennent travailler légalement chez nous pendant quelques semaines ou quelques mois.

Combien sont-ils exactement à Bruxelles ? Actiris, l’agence bruxelloise pour l’emploi a commandé une étude. Les résultats viennent de tomber. En moyenne, ces travailleurs détachés seraient un peu plus de 21.000 à exercer en permanence à Bruxelles. De quelle origine sont-ils ? 90% d’entre eux sont des ressortissants européens. Le podium est composé du Portugal (16,8%), suivi de la Pologne (15,7%) et des Pays-Bas (10,6%). Ces trois groupes sont notamment présents dans la construction. Pour les pays hors Union européenne, les plus nombreux sont les Indiens, très actifs dans le secteur des télécoms et des télécommunications.

Avantage/inconvénient

Ces travailleurs détachés sont une bonne et une mauvaise chose pour Bruxelles et la Belgique. Une bonne chose car ils offrent une main-d’œuvre disponible et efficace dans des secteurs où notre pays en manque cruellement. Un exemple simple : la construction. L’an dernier : le secteur a ouvert 1500 postes d’emplois à Bruxelles. Un tiers n’a jamais trouvé preneur. Et beaucoup d’autres ont été pourvus grâce à des travailleurs détachés. Mais la mesure a aussi ses inconvénients : ces travailleurs détachés paient leurs lois sociales dans leur pays d’origine. La sécurité sociale belge n’en profite donc pas. Et dans certains secteurs, comme les conducteurs poids lourds par exemple, des entreprises belges et travailleurs estiment que ces avantages créent une concurrence déloyale.