Plus de 15 kg de marijuana saisis en Belgique lors d'une grande action transfrontalière

Les services de police et de douane ont organisé de jeudi à dimanche dans le Benelux et en France une opération internationale commune contre le trafic de stupéfiants et le tourisme de la drogue, a indiqué lundi la police fédérale. Au total, 160 des 2001 personnes contrôlées sur le territoire national étaient en possession de drogue et 14 sous influence. La police belge a arrêté 10 personnes et a saisi 15 véhicules.

La police et les services de douane ont contrôlé 1306 véhicules et 27 trains en Belgique. Ils ont entre autres saisi plus de 15 kg de marijuana, 252 plants de cannabis, 14 armes et 21.253 euros. Diverses drogues en quantités moindres ont également été confisquées.

Une poursuite commencée à Berlare, s'est terminée à Schellebelle contre un poteau électrique

Un véhicule allemand en provenance des Pays-Bas s'est soustrait à un contrôle en province d'Anvers. Il a subitement pris la fuite et a jeté un sac pendant la poursuite. Les deux occupants ont pu être arrêtés. Le sac contenait 144 faux billets de 500 euros. Sur le même trajet, un autre véhicule néerlandais s'est lui aussi soumis aux injonctions des policiers en vue d'un contrôle avant de subitement prendre la fuite. Plusieurs unités de police ont été déployées dans la course-poursuite. Le conducteur, un Néerlandais, a finalement, après un temps certain, pu être appréhendé. Au total, 14,595 kg de marijuana ont été trouvés dans le véhicule. La drogue était emballée dans des sacs sous vide placés dans le coffre.

En province de Flandre orientale, un véhicule volé a été repéré samedi vers 21H00. Une poursuite pour l'intercepter a commencé à Berlare et s'est terminée à Schellebelle contre un poteau électrique. Le conducteur a été arrêté. Du matériel de cambriolage a été trouvé dans le véhicule. Au cours de la poursuite, deux véhicules de police ont été endommagés et trois agents ont été légèrement blessés.

Dans la nuit du vendredi au samedi, près de 300 grammes de cocaïne et 4480 euros ont été trouvés dans un compartiment secret d'un véhicule belge. Les deux personnes à son bord ont été arrêtées.