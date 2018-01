Plus de 130 coursiers de Deliveroo en grève à Bruxelles et à Liège

Plus de 130 coursiers de Deliveroo sont partis en grève samedi soir à Bruxelles et à Liège pour protester contre la volonté de la direction de l'entreprise de livraison de repas à domicile de faire passer tous les coursiers sous statut indépendant à la fin du mois, ont fait savoir le collectif, organisation autonome de livreurs, et la CNE, qui soutien l'action. Des rassemblements similaires sont organisés à Malines, Anvers et Gand, avec le soutien de la FGTB, ainsi qu'à Amsterdam.

A Bruxelles, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées au croisement Louise-Bailli, a fait savoir Martin Willems, secrétaire permanent CNE, contacté par Belga.

Après quelques prises de parole, le groupe prévoit de se déplacer à vélo vers Ixelles et le centre-ville pour demander aux restaurants qui utilisent l'application de se montrer solidaires avec les coursiers en désactivant temporairement celle-ci.

A Liège, 35 livreurs se sont donnés rendez-vous place de la Cathédrale. "Sous forme de masse critique, nous irons chercher les commandes dans les restaurants qui continuent d'utiliser l'application mais, au lieu de les livrer, nous les distribuerons aux SDF", explique Ella Kervyn, à l'origine du rassemblement liégeois. "Une petite dizaine de restaurants nous soutiennent déjà et ont coupé l'application, dont un pour une durée de 15 jours", ajoute-t-elle, précisant qu'il en reste encore une dizaine à convaincre.

Face au refus de la direction de reporter sa décision de faire passer tous les travailleurs sous statut d'indépendant, le collectif - qui représente environ 200 livreurs - a décidé de mener des actions de grève et d'effectuer chaque samedi une tournée des restaurateurs.

Les actions, menées principalement par des salariées, bénéficient à Bruxelles comme à Liège du soutien de certains travailleurs indépendants.