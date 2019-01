Plus de 12.500 élèves ont marché dans les rues de Bruxelles pour le climat

Ils réclament une politique climatique plus ambitieuse. "Quand les jeunes se mobilisent, ça a beaucoup plus d’impact sur la société et sur les décisions politiques, parce que c’est notre avenir qui est en jeu", expliquait Piero Amand, participant lui aussi à la manifestation et étudiant en rhéto à Court-Saint-Étienne, sur les ondes de Matin Première.

"We love planet earth. What about you? Save me!" ou encore Don't Trump our planet. Climate justice now", "There is no planet B", "make love not CO2" ou "bla bla bla, act now", pouvait-on lire sur les pancartes.