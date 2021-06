Plus de 100.000 spectateurs attendus à l'AG Roller Bike Parade cet été

De juillet à octobre, l'AG Roller Bike Parade revient en Belgique pour sabrer sa 19e édition sur les chapeaux de roues. Un événement entièrement gratuit et ouvert à tous les amateurs de mobilité alternative. "Quatre mois pour se réapproprier les rues et les quartiers de nos villes en conjuguant découvertes, sports, musique et rencontres", annoncent les organisateurs.

Depuis 2002, l'AG Roller Bike Parade est un événement ouvert au plus grand nombre et destiné à un large public à partir de 10 ans, tous venus sur roues d'horizons différents. Des parades gratuites qui permettent d'arpenter la ville, ses artères et lieux populaires.

Cette année, l'organisation s'attend à accueillir plus de 40.000 participants et plus de 100.000 spectateurs au cours de 35 parades.

provoquer la rencontre et rassembler

"A l'heure où les villes sont de plus en plus anonymes, la Roller Bike Parade entend provoquer la rencontre et rassembler, avec un point commun essentiel: la pratique du roller et du vélo", ajoute l'organisation. "Des sports dont l'explosion témoigne du besoin de la population et des jeunes de se réapproprier l'espace public, pris en otage par l'automobile et la pollution qui en découle."

Chaque semaine un nouvel itinéraire et un parcours décliné en deux formats

A Bruxelles, la parade partira de la place Poelaert tous les vendredis à 20h et bifurquera du Châtelain à la place Jourdan en passant par la chaussée de Waterloo, l'avenue de la Toison d'Or, Flagey ou encore le boulevard Anspach? Chaque semaine un nouvel itinéraire conçu par la police permettra de couvrir une zone plus vaste, et le parcours se déclinera en deux formats: une petite boucle de 5 km adaptée à tous, d'une durée d'environ 40 minutes, et une grande boucle d'environ 20 km destinée aux amateurs et aux participants confirmés.

La capitale ne sera pas la seule à accueillir le rassemblement, puisque plusieurs villes wallonnes (Wavre, Charleroi, Mons, Nivelles...) et flamandes (Hasselt, Leuven, Roulers, Tirlemont...) figurent d'ores et déjà parmi la liste des villes participantes.