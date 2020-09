Plus de 10.000 morts du coronavirus en Belgique : comment a-t-on pu en arriver là ?

On sait aujourd’hui que sans mesure d’isolement (quarantaine), ou de distanciation (masque, distance de contact), le taux de reproduction du virus peut être très important : proche de 4. Ce qui signifie que chaque personne contaminée en contamine en moyenne 4 autres . Avec une seule personne contaminée, cela peut déjà être grave, car après 1 jour, il peut y avoir 5 personnes contaminées, 21 après 2 jours, plus de 100 en 3 jours. Mais avec 10 personnes contaminées de retour de vacances, cela fait 1000 en 3 jours… Et la Belgique a importé bien plus de 10 cas de voyage lors de ces vacances de carnaval…

On sait aujourd’hui que c’était pourtant la décision à prendre : à ce moment, 130 cas ont été détectés en France, idem en Allemagne, mais l’Italie en est déjà à plus de 1000 cas, et 54 décès. Les Belges ont été nombreux à partir en Italie, ils sont nombreux à ramener le virus dans leurs valises.

Les voyages scolaires ne sont même pas interdits dans un premier temps, et aucune mesure particulière n’est prise pour la rentrée du 1er mars. Il est juste prévu que si un enfant ou un membre du personnel scolaire tombe malade, cette personne doit rester à la maison et contacter le médecin de famille par téléphone .

Mais vers le 20 février, il apparaît qu’un foyer s’est développé en Lombardie. On ne parle alors que d’une quarantaine de contaminations sur le pays, mais le virus est en réalité bien présent, on le verra par la suite. Les Belges sont nombreux dans la région en cette période de vacances de carnaval, mais nos autorités n’ont alors aucun moyen de se rendre compte de l’ampleur du danger, et se contentent d’ une recommandation de "s’informer auprès des autorités" .

On ne sait pas très bien comment le virus est apparu en Chine, mais dans nos pays, c’est assez clair : il a été exporté. Une première alerte avait été donnée début février avec des cas positifs parmi des voyageurs en provenance de Wuhan . Mais ceux-ci avaient été isolés et l’épidémie contenue.

Si l’on prend au sein de vastes pays des régions plus denses, ça change la donne : la Lombardie, par exemple, et ses 10 millions d’habitants (un peu moins qu’en Belgique), a enregistré plus de 16.000 décès : bien plus que chez nous ! Idem aux Etats-Unis pour l’État de New York, le New Jersey, le Connecticut ou le Massachusetts, qui enregistrent tous un taux de plus de 100 morts du coronavirus pour 100.000 habitants, selon le décompte effectué par CNN , alors que la Belgique est à 86.

Bien sûr, tous les territoires densément peuplés n’ont pas été aussi touchés que nous… mais certains l’ont été plus. Comme l’expliquait le virologue Jean Ruelle au Moustique , "notre territoire est petit, mais très peuplé. C’est un facteur important de propagation. Il est donc absurde de comparer notre pays avec les États-Unis par exemple, qui ont un territoire beaucoup plus étendu. Même si les nombres sont corrects, on peut leur faire dire ce qu’on veut."

A partir du moment où le virus est présent sur un territoire, la densité de population est un facteur important pour sa propagation : plus il y a de contacts entre les gens, plus le virus risque de se transmettre, c’est une évidence.

Track the spread of coronavirus in the United States with maps and updates on cases and deaths.

Chez nous, le discours mouvant et le manque de matériel ont fait qu’on n’a pas su casser rapidement ces chaînes de transmission. Le virus s’est donc rapidement disséminé et on s’est trouvé devant cette seule solution : le confinement. Efficace, mais il a fallu attendre ses effets, et que les contaminations intra-foyer diminuent pour en tirer les bénéfices. Entretems, les patients continuaient à mourir dans les hôpitaux.

Idem en Corée, mais on y a jouté des campagnes de "tracing" très poussées : en remontant la chaîne, on est sûrs de couper toutes les ailes à l’épidémie.

Face à un afflux de cas, et un virus extrêmement contagieux, il faut à tout prix prévoir des barrières pour enrayer la transmission du virus. L’Allemagne a ainsi fait le choix d’un dépistage massif sur son territoire, ce qui a permis d’isoler rapidement les contaminés et de casser la transmission. Résultat : elle est un des pays d’Europe qui a enregistré une des mortalités les plus faibles durant cette crise.

5°) Un comptage plus large, de façon à mieux cerner l’épidémie

Aujourd’hui, pour chaque décès lié au Covid, il y a un test préalable, qui a confirmé que le patient avait bien contracté la maladie. C’était loin d’être le cas en mars : il y avait trop de patients, et pas assez de tests. Dans les homes, toutes les personnes suspectées d’être décédées du coronavirus ont ainsi été comptabilisées, sans qu’il n’y ait eu de test préalable. Une façon de compter qui a ensuite été imitée par d’autres pays, mais qui nous a placé en tête du nombre de décès par habitant.

Les statistiques de surmortalité ont toutefois fini par montrer qu’en Belgique, le chiffre de surmortalité coïncide presque exactement avec le nombre de décès attribué au coronavirus ; ce qui tend à démontrer que ceux-ci ont effectivement été bien comptabilisés.

Celle-ci est très importante : elle s’élève à près de 50% au plus fort de l’épidémie. Mais elle ne semble pas la plus importante, selon l’étude très fouillée qu’en a faite le New York Times, basée sur les rapports des agences de santé nationales et municipales. Ainsi, entre le 30 mars et le 7 juin, la ville de Mexico a officiellement recensé 3679 morts du coronavirus. Mais la surmortalité est estimée par le New York Times à 125%, ce qui représente 17.300 morts excédentaires !

De même, l’Espagne a recensé du 16 mars au 14 juin 26.848 décès, mais le nombre de décès excédentaires est estimé selon le New York Times à 44.800, ce qui donne un taux de plus de 95 morts par 100.000 habitants.

Enfin, au Royaume-Uni, qui affiche un taux "officiel" de 650 morts par million d’habitants (65 pour 100.000 donc), la mortalité liée au Covid semble avoir été aussi sous-estimée, selon les chiffres du New York Times. Et selon Euromomo, le site européen qui étudie ces données selon les régions d’Europe, l’Angleterre aurait connu un pic de surmortalité bien supérieur aux autres parties du Royaume-Uni, largement au-dessus de la Belgique, et équivalant à l’Espagne.