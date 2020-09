Plus de 10.000 affaires pénales traînent en justice depuis plus de dix ans

Regard sur... la justice - "Ni juge, ni soumise" suivi d'un débat avec Anne Gruwez (4/36) -... L'atypique et excentrique juge Anne Gruwez nous ouvre les portes de l'instruction Belge. Enquêtes criminelles, auditions de témoins et visites de scènes de crime : pendant 2 ans, les réalisateurs de " Strip-Tease ", Jean Libon et Yves Hinant, ont suivi la juge et capturé ce que personne n'avait jamais réussi à filmer jusque-là... Le résultat : un film documentaire profondément - et volontairement - politiquement incorrect ! Anne Gruwez est juge d'instruction à Bruxelles. Elle vit avec son rat, roule en 2CV et mange des pâtisseries pour résister aux cadavres de la journée. Face à la réalité du monde contemporain, elle fait son travail tout en pratiquant un humour à la fois décapant et bienveillant. Dans son bureau, défilent des prévenus qu'elle questionne sans détour. Elle prend le temps d'être et de rester humaine face aux tragédies que vivent certains et aux comédies que jouent d'autres. Filmée durant ses gardes hebdomadaires et son activité régulière, elle décide aussi de revenir sur un " cold case ": l'assassinat non-élucidé de deux prostituées en 1999. A l'époque, le statut des deux victimes et l'absence de familles ont fait que l'affaire a été classée sans trop d'insistance. Aujourd'hui, les progrès des méthodes d'investigation et des analyses ADN permettent de relancer l'enquête... Déjà diffusé en salles avec succès, le documentaire a été doublement récompensé : en France, avec le César du meilleur film documentaire 2019 et en Belgique, avec le Magritte du Meilleur documentaire 2019. Le débat : 1 : Le quotidien de la justice Avec ses invités en plateau, la juge d'instruction Anne Guwez, Christian Henry, procureur du roi de Mons et un représentant de la Police fédérale, Sacha Daout évoquera les liens entre la magistrature et les institutions de terrain, l'évolution des chiffres de la criminalité et des types de criminalités, les moyens pour y faire face et la lenteur de la justice. 2 : Prison et réinsertion Pour débattre de la thématique de réinsertion après le séjour en prison, Sacha accueillera autour de la table Anne Gruwez, Marie Berquin de l'Observatoire international des prisons ainsi que Jean-Marc Mahy (fondateur de l'Association "Re-vivre") et un assistant de justice pour le contrôle des inculpés sous bracelet électronique. Entre investir dans les prisons et/ou dans la réinsertion, comment poser le choix ? Les alternatives à la prison comme les bracelets électroniques fonctionnent-elles ? 3 : Que faire des détenus irrécupérables? Sacha Daout abordera cette question difficile avec l'avocat pénaliste Denis Bosquet et avec la juge d'instruction Anne Gruwez.