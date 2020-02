Plus de 1.000 cas et 29 morts de Covid-19 en Italie

L'Italie a dépassé le millier de cas de contamination au nouveau coronavirus et enregistré 29 morts, dont huit en 24 heures, dans trois régions du nord du pays, a annoncé la Protection civile ce samedi. 1.128 personnes ont été testées positives au virus. Mais 52% d'entre elles ne présentent pas ou peu de symptômes de cette pneumonie virale, selon la Protection civile.

Depuis le début de l'épidémie, il y a une semaine, le nombre de cas a drastiquement augmenté en Italie, les contaminations venant principalement de la région de Lombardie. Le pays est ainsi devenu le troisième pays avec le plus grand nombre d'infections, derrière la Chine et la Corée du Sud. Le pays est considéré comme un foyer du coronavirus, aux côtés de l'Iran, de la Corée du Sud et de la Chine.